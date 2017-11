Sørger for at ditt hjem og din bedrift er sikker.

Dersom du skal jobbe med sprinkleranlegg i dag kreves det at rørleggerne som jobber med anlegget er det som kalles for «FG-godkjente», det vil da si forsikringsgodkjente. Ifølge FG gir et FG-godkjent installatørforetak eller sikringsprodukt begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet. Nilsson Haras så tidlig at dette ville komme som et krav, og sendte da sine rørleggere på kurs for å imøtekomme dette. Dette var også et krav da de skulle utføre jobben med sprinkleranlegget på Coop Sortland, sammen med hovedentreprenør Karstein Kristiansen, RIKElektro og en rekke andre aktører.

- Vi har i dag fem, seks ansatte med en slik FG-godkjenning, noe som er viktig for gjennnomføringen av arbeidet, i tillegg til vedlikehold og service, sier Per-Ivar Karlsen, anleggsleder i Nilsson Haras.

Påkrevd

Kravene om FG-godkjenning ved arbeid på sprinkleranlegg kom 1. juli i 2011 og står i teknisk foskrift.

- Årsaken til dette var nok at det oppsto en del vannlekasjer og lignende og at oppdrag ikke var utført på korrekt måte. Det ble derfor slik at forsikringsselskapene påkrevde sertifiseringen, da også når det kommer til vedlikehold av anlegget.

Det foreligger også et register (ESS, Elektronisk system for Sprinkleranlegg) hvor man kan sjekke hvem som innehar kvalifiseringen som trengs. Her kan man også sjekke om gårdeiere har utført periodiske kontroller på anlegget.

- Vi har jobbet med mange større prosjekter hvor da prosjektene har hatt sanitær, varme og sprinkler. Det har derfor vært naturlig å få sertifisering og godkjenning ettersom kravene har kommet dit hen at er det over et visst antall kvadratmeter så skal det sprinkles.

Grid-system

Sprinklene på Coop Extra er et såkalt «Grid-system», som er levert med pre-fabrikasjon på systemet og som ble levert ferdig klappet og klart for montering. Det var kun små tilpasninger som måtte gjøres i henhold til andre installasjoner. Etter montasje av rør var det bare å få de riktige sprinklerdysene på plass.

- Dersom dysene overskrider 68 grader celsius løser denne dysen ut, men det er ikke slik som på film at alle utløses, sier Karlsen.

I tillegg til Nilsson Haras sine sertifisiserte kojntroller har også brannvesenet en overodnet kontroll på det branntekniske på bygget.

Spennende fagområde

Rørlegger firmaet Nilsson Haras ble etablert i 1963, da under navnet Harry Andersen Rørleggerforretning. Høsten 2010 ble firmaet en del av «Elektro»-konsernet i Bodø og året etter gikki de over til å hete Nilsson Haras AS. I dag har de en avdleing på Sortland og en på Andenes. De er cirka 30 ansatte og utfører både store og små jobber.

- Det er en svært spennende og variert hverdag og med kravene som kommer så kreves det oversikt over regelverket. Oppsummert gjør dette rørlegging til et spennende fagområde.