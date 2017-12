Snøen laver ned, skiløypene er kjørt opp og nå er det bare å komme seg ut på skitur. Les Anna Svendsen tips for å gå raskere og bedre på ski.

Anna Svendsen (27) er nettopp kommet hjem fra verdenscuprenn i Kuusamo i Finland. De siste årene har hun satset fulltid på ski, og er til vanlig med Team Veidekke Nord-Norge. Anna har gått på ski siden hun kunne gå, og har satset for fullt i mange år.

– Det viktigste er å få gått mest mulig på ski. Spesielt i starten av sesongen, kan det jo føles uvant. Men jo mer du går på ski, jo bedre blir du og jo gøyere er det. Hvis du har god teknikk, går det enda bedre, raskere og enklere. Som regel er det bare en liten justering av teknikken som skal til, men god tyngdeoverføring er viktig for å gå bra på ski, sier Anna.

1. Gå uten staver

– For de aller fleste er det balansen som er utfordringen. En av de beste måtene å trene teknikk på, er å gå uten staver. Det gir mye framgang, for da tvinges du til å finne balansen og tyngdeoverføringen som er viktig for å gå godt i diagonalgang, forteller Anna.

Slik balansetrening kan du også gjøre på stuegulvet hjemme. Øv deg på å holde motsatt arm og fot ut fra kroppen.

2. Trykk ordentlig til, spark fra og sørg for god tyngdeoverføring

Ha alltid trykket fordelt på hele foten mens du glir mellom hver fraspark. Det er kraften som går ned i underlaget og så bakover som gir framdrift.

– All tyngde skal derfor ligge på frasparkfoten i det du sparker fra. Stå på hver ski og gli før du flytter tyngdepunktet på neste fot. Du blir fort avslørt hvis du ikke klarer å trykke ordentlig i fra, for da glipper du. Ikke sitt bakpå, for å få god framdrift er det viktig med et godt fraspark, forklarer Anna.

3. Staking - ikke løft skuldrene for mye

Mange liker å stake, og her har også Anna noen gode råd.

– For å stake effektivt er det viktig å føre armene godt frem samtidig som du ikke løfter skuldrene for mye. I det stavene treffer snøen er det viktig å stramme magemusklene slik at du unngår å blir for dyp og kommer bakpå. Prøv å ha fokus på at hoften skal frem, og husk å ha en liten svikt i knærne slik at du får et kraftig stavtak.

4. Slik kjører du i nedoverbakker

I nedoverbakker bør du ha en liten svikt i knærne og sørge for å bruke en bra svingteknikk.

– Hvis du klarer å flytte føttene i hvert steg, så kjører du raskere og du unngår å falle.

5. Se opp i oppoverbakker

Når du skal gå på ski i oppoverbakker, er det viktig med et raskt fraspark. Hvis det er ekstra bratt eller du har glatte ski, må du kanskje gå over til å gå fiskebein.

– Mange har en tendens til å bøye seg framover når de går i oppoverbakker, men det gjør det enda vanskeligere. Jo brattere bakke, jo mer oppreist bør du gå. Se opp med blikket, det hjelper, sier Anna.

Vil til OL i Pyongyang

For Anna er årets store mål de olympiske lekene i Pyongyang i Sør-Korea i februar.

– Det er fortsatt mulig å bli tatt ut til OL, og jeg håper jeg klarer å kvalifisere meg, sier Tromsø-løperen. Nylig ble hun tatt på laget som reiste til verdenscupen i Finland. Der kjempet hun helt i toppen, selv om det ikke holdt helt inn til mål.

– Jeg lærer mye av å være med landslaget på tur. Samtidig ser jeg at det ikke er så stor forskjell opp til toppen, noe som gir mye motivasjon for å jobbe enda hardere for å nå målene mine.

– Jeg har trent godt i år, også sammen med laget mitt, og vi ser at vi får godt betalt for det.

