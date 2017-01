Sjøgata 13 A (Gnr 52, bnr 869, seksjon 1) er overdradd fra Lillian Karstensen til Vivian Karstensen og Catrine Karstensen Schei (02.12.2016)

Sjøgata 13 A (Gnr 52, bnr 869, seksjon 1) er solgt for kr 1.600.000 fra Vivian Karstensen og Catrine Karstensen Schei til Odd Helge Johnsen (02.12.2016)

Gnr 84, bnr 109 er solgt for kr 10.000 fra Oddvar Arild Andreassen til May Olaug Fredheim (02.12.2016)

Andel av Gnr 53, bnr 266 er overdradd fra Waldemar Sch Høy til Elsa Marienborg Høy (02.12.2016)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 267

Andel av Gnr 53, bnr 266 er overdradd fra Elsa Marienborg Høy til Nina Margaret Høy Dypvik, Dag Inge Høy og Grethe Høy (02.12.2016)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 267

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 309

Richard Withs gate 37 (Gnr 65, bnr 156) er overdradd for kr 500.001 fra Rolf Geir Dyrøy til Bejushe Hoxha (02.12.2016)

Gnr 12, bnr 43 er overdradd fra Terje Andreas Jensen til Inger Marie Jensen (05.12.2016)

Gnr 12, bnr 43 er overdradd fra Inger Marie Jensen til Tove Irene Grødal Ellingsen, Odd Gunnar Jensen og Tony Idar Jensen (05.12.2016)

Andel av Gnr 12, bnr 43 er overdradd for kr 500.000 fra Tove Irene Grødal Ellingsen og Tony Idar Jensen til Odd Gunnar Jensen (05.12.2016)

Gnr 53, bnr 219 er overdradd fra Melbo Mandskor til Christine Aas (05.12.2016)

Heggebærveien 3 (Gnr 65, bnr 934) er solgt for kr 2.300.000 fra Brit Marie Opsjøn til Atputhamary Sinnathurai (05.12.2016)

Ivar Bergsmos gate 16 (Gnr 65, bnr 1088) er solgt for kr 2.500.000 fra Karl Erik Edvardsen til Monika Johanne Aune og Roy Aune (05.12.2016)

Grytting 70 (Gnr 83, bnr 61) er overdradd fra Fridtjof Vangtun til Hildur Oliva Vangtun (06.12.2016)

Andel av Gnr 43, bnr 19 er overdradd fra Magne Mjelde til Tove Mjelde Sneeggen (06.12.2016)

Gnr 11, bnr 15 er overdradd fra Olsen Thor til Esther Hansine Olsen (06.12.2016)

Gnr 11, bnr 15 er overdradd fra Esther Hansine Olsen til Ann Synnøve Olsen og Tor-Einar Olsen (06.12.2016)

Markedsgata 26 A (Gnr 65, bnr 1090) er overdradd for kr 3.000.000 fra Norrøna Hadsel as til Lito Hadsel as (07.12.2016)

Villaveien 4 B (Gnr 52, bnr 221, seksjon 3) i Hadsel kommune er overdradd fra Adminor as til Adminor Eiendom as (08.12.2016)

Overdragelsen omfatter også Repslagergata 30 (Gnr 18, bnr 1577) i Vågan kommune

Overdragelsen omfatter også Caroline Harveys vei 2 (Gnr 18, bnr 1921) i Vågan kommune

Gnr 62, bnr 130 er overdradd fra Handelsbygg 1 as til Eurobygg Stokmarknes as (08.12.2016)

Gnr 31, bnr 43, fnr 1 er overdradd fra Norlense Eiendom as til Bømyr Eiendom as (09.12.2016)

Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 44, fnr 2

Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 44, fnr 3

Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 44, fnr 4

John Giævers vei 5 B (Gnr 65, bnr 708) er overdradd fra Roar Harberg til Halvar Bruun Harberg og Trine Bruun Harberg (09.12.2016)

Andel av John Giævers vei 5 B (Gnr 65, bnr 708) er overdradd for kr 840.000 fra Trine Bruun Harberg til Halvar Bruun Harberg (09.12.2016)

Andel av Gnr 73, bnr 4 er overdradd for kr 950.000 fra Mats Kjørstad til Nina Hilde Nilsen (09.12.2016)

Gnr 53, bnr 313 er solgt for kr 30.000 fra Sverre Halvor Robertsen til Åshild Hultgren (12.12.2016)

Gnr 73, bnr 64 er solgt for kr 2.600.000 fra Kjell Otto Holm til Hans Christian Haakonsen og Liv Langseth Haakonsen (12.12.2016)

Roald Alværs gate 18 C (Gnr 65, bnr 1009) er solgt for kr 1.150.000 fra Tom Christian Ramberg til Eirik Nordgård Bosch (02.12.2016)

Markveien 13 (Gnr 66, bnr 415) er solgt for kr 4.200.000 fra Raymond Løveng Hansen og Mona Johnsen til Bjørn Brun og Alette Birgitte Madsen (15.12.2016)

Gnr 13, bnr 15 er solgt for kr 340.000 fra Herlaug Anny Torkildsen til Tore Jenssen (19.12.2016)

Aspveien 3 A (Gnr 52, bnr 866) er solgt for kr 1.900.000 fra Katrine Olsen til Tor-Erik Iversen (21.12.2016)

Andel av Sjyveien 13 (Gnr 76, bnr 9) er overdradd fra Knut Riibe og Ole Kristian Riibe til Anne Karin Eilertsen (22.12.2016)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 76, bnr 78

Andel av Gnr 76, bnr 218 er overdradd fra Anne Karin Eilertsen og Ole Kristian Riibe til Knut Riibe (22.12.2016)

Gnr 12, bnr 15 er solgt for kr 1.550.000 fra Jan Helge Karlsen til Hendrikje Johanna Angelika Krahnstöver (22.12.2016)

Myrlandsveien 326 (Gnr 23, bnr 14) er overdradd fra Ungdomslaget Gry til Myrland Grendelag (23.12.2016)

Andel av Rypeveien 9 (Gnr 64, bnr 66) er overdradd til Øystein Per Moltubakk og Gunhild Navjord (27.12.2016)

Solveien 2 (Gnr 65, bnr 509) er overdradd fra Kirsten-Marie Breines til Aksel Johan Breines, Hugo Eivind Breines, Siv Heidi Breines, Vera Lisbeth Breines og Ørjan Cato Breines (27.12.2016)

Solveien 2 (Gnr 65, bnr 509) er solgt for kr 2.020.000 fra Aksel Johan Breines, Hugo Eivind Breines, Siv Heidi Breines, Vera Lisbeth Breines og Ørjan Cato Breines til Janne Mari Godvik (27.12.2016)

Fiskebølveien 168 (Gnr 31, bnr 51) er solgt for kr 1.340.000 fra Bømyr Eiendom as til Frank Arne Karlsen (27.12.2016)

Andel av Krokveien 16 (Gnr 65, bnr 775) er overdradd for kr 1.175.000 fra Nadia Rose Sørensen til Christian Storjord Hanssen (29.12.2016)

Nipveien 33 (Gnr 5, bnr 3) er overdradd fra Dagfinn Martin Eriksen til Karin Helene Godtfredsen (29.12.2016)

