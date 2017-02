Andel av Gnr 51, bnr 109 er overdradd for kr 8.000 fra Lars Kristian Pedersen til Edel Pedersen Sunde (02.01.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 51, bnr 179

Gnr 56, bnr 1 er solgt for kr 600.000 fra Bjørn Ivar Celius til Stig Johnsen (05.01.2017)

Salget omfatter også Gnr 56, bnr 3

Salget omfatter også Gnr 56, bnr 9

Midnattsolveien 4375 (Gnr 32, bnr 24) er overdradd fra Synnøve Svanhild Hafne Christensen til Karin Hafne Christensen og Sten Hafne Christensen (05.01.2017)

Øver-holmsnes 19 (Gnr 75, bnr 92) er solgt for kr 3.500.000 fra Gunnar Ove Kortsen og Henny Marie Mikalsen Kortsen til Ivar Frank Fredriksen og Siv Iren Jansson (06.01.2017)

Brattbakken 5 (Gnr 53, bnr 72) er overdradd fra Rita Wenche Voss til Andre Hulthin (10.01.2017)

Børøyveien 5 (Gnr 65, bnr 278) er solgt for kr 3.200.000 fra Bjørn Brun og Alette Birgitte Madsen til Anders Martin Outinen Leonthin og Mari Elisabeth Brugrand Sandberg (10.01.2017)

Måkeveien 6 (Gnr 64, bnr 4) er overdradd for kr 1.380.000 fra Ragnhild Folkestad til Sj Byggservice as (11.01.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 64, bnr 58

Grytting 104 (Gnr 83, bnr 64) er overdradd fra Arne Olaf Karl Olsen til Morten Andre Olsen, Per-Jørgen Olsen og Stig Magne Olsen (11.01.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 83, bnr 114

Gnr 57, bnr 2 er solgt for kr 1.160.000 fra Tor Edvard Jensen til Daniel Pedersen Olsen (11.01.2017)

Salget omfatter også Gnr 58, bnr 1

Salget omfatter også Lekangveien 500 (Gnr 58, bnr 7)

Salget omfatter også Gnr 59, bnr 11

Salget omfatter også Gnr 59, bnr 12

Salget omfatter også Gnr 61, bnr 13

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 2

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 3

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 12

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 62

Grågåsveien 31 (Gnr 64, bnr 220) er solgt for kr 2.210.000 fra Aake Tormod Andersen til Marit Ahlquist og Steinar Rønning (12.01.2017)

Grytting 61 (Gnr 83, bnr 43) er overdradd fra Anna Helene Myhra til Arild Peder Myhra, Bjørn Ivan Myhra, Kjell Arne Myra og Rigmor Nordgård (13.01.2017)

Andel av Skolegata 5 A (Gnr 65, bnr 634) er overdradd fra Anita Antonsen til Niklas Ruben Jørstad (13.01.2017)

Gnr 52, bnr 995 er solgt for kr 7.905 fra Edith og Gunnar Fredriksens Minn St til Vegard Strand Carstensen (16.01.2017)

Gulstadveien 32 (Gnr 53, bnr 133) er overdradd fra Harry Kristian Johansen til Jondine Margrete Johansen (18.01.2017)

Gnr 58, bnr 6 er solgt for kr 250.000 fra Randi Bentzen og Tanja Tufteland til Tor Edvard Jensen (11.10.2007)

Salget omfatter også Lekangveien 551 (Gnr 58, bnr 25)

Lekangveien 500 (Gnr 58, bnr 7) er overdradd til Tor Edvard Jensen (09.05.1983)

Overdragelsen omfatter også Gnr 58, bnr 8

Overdragelsen omfatter også Gnr 58, bnr 10

Overdragelsen omfatter også Gnr 58, bnr 11

Overdragelsen omfatter også Lekangveien 483 (Gnr 58, bnr 24)

Overdragelsen omfatter også Gnr 59, bnr 11

Overdragelsen omfatter også Gnr 61, bnr 13

Gnr 59, bnr 26 er overdradd for kr 1.500 fra Åse Johnsen til Tor Edvard Jensen (19.01.2017)

Gnr 58, bnr 6 er overdradd for kr 31.000 fra Tor Edvard Jensen til Daniel Pedersen Olsen (19.01.2017)

Gnr 58, bnr 8 er overdradd for kr 9.000 fra Tor Edvard Jensen til Daniel Pedersen Olsen (19.01.2017)

Gnr 59, bnr 10 er overdradd for kr 9.000 fra Tor Edvard Jensen til Daniel Pedersen Olsen (19.01.2017)

Gnr 100, bnr 5 er overdradd fra Eilert Karl Eilertsen til Berit Elise Johansen (19.01.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 100, bnr 15

Trålergata 10 (Gnr 52, bnr 278) i Hadsel kommune er overdradd fra Sture Henrik Hanssen til Aila Margit Hanssen (19.01.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Nakkenveien 20 (Gnr 12, bnr 135) i Vågan kommune

Gnr 56, bnr 20 er solgt for kr 1.500.000 fra Jøran Olsen Farstad til David Solheim og Thea Kristine Solheim (23.01.2017)

Andel av Lerkeveien 5 (Gnr 64, bnr 309) er overdradd fra Stein Schultz til Linda Schultz (24.01.2017)

Tranebærveien 27 A (Gnr 65, bnr 1170) er solgt for kr 287.000 fra Stokmarknes Søndre as til Sortland Boliger as (24.01.2017)

Salget omfatter også Tranebærveien 20 (Gnr 65, bnr 1171)

Måkeveien 17 A (Gnr 64, bnr 194, seksjon 12) er solgt for kr 4.800.000 fra Byggteam Hadsel as til Jarle Martin Johansen (25.01.2017)

Industriveien 6 (Gnr 64, bnr 250) er solgt for kr 7.000.000 fra Storholmen Eiendom as til Per Strand Eiendom as (25.01.2017)

Salget omfatter også Industriveien 6 (Gnr 64, bnr 384)

Gnr 66, bnr 522 er solgt for kr 300.000 fra Frank Asbjørn Andersen, Ivar Frank Fredriksen og Jan Sigve Hansen til Tømmervikgruppen as (26.01.2017)

Gnr 51, bnr 90 er overdradd fra Gudrun Marie Jakobsen til Sture Jan Jakobsen (26.01.2017)

Gnr 51, bnr 90 er overdradd fra Sture Jan Jakobsen til Beate Vivian Jakobsen (26.01.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 51, bnr 140

Overdragelsen omfatter også Gnr 51, bnr 141

Kilde: Statens kartverk