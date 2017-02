Torggata 6 A (Gnr 15, bnr 42) er overdradd fra Aslaug Holten Aspen til Wenche Aanes, Helga Marie Holt-Seeland, Anne Holten, Berit Holten, Ragnhild Adelheid Holten, Birgit Løvberg og Torill Pedersen (03.01.2017)

Torggata 6 A (Gnr 15, bnr 42) er solgt for kr 3.400.000 fra Wenche Aanes, Helga Marie Holt-Seeland, Anne Holten, Berit Holten, Ragnhild Adelheid Holten, Birgit Løvberg og Torill Pedersen til M. Steiro Invest as (03.01.2017)

Nordre Frydenlund alle 24 (Gnr 15, bnr 567) er overdradd fra Olav Mathiassen til Helene Mathiassen (04.01.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 569

Gnr 10, bnr 9 er solgt for kr 3.500.000 fra Julie Haugan Andreassen og Kurt Eirik Heitman til Marcus Nathanael Bekkers og Simone Samira Hoogeveen (04.01.2017)

Rødmyrveien 1 B (Gnr 1, bnr 419, seksjon 4) er solgt for kr 2.690.000 fra Kanstad Trelast as til Kjetil Nikolai Kristoffersen (06.01.2017)

Markveien 44 (Gnr 15, bnr 2036) er overdradd fra Kai & Anlegg Entreprenør as til Kai og Anlegg Eiendom as (11.01.2017)

Andel av Trollhøgda 17 A (Gnr 15, bnr 1459) er overdradd for kr 1.440.000 fra Roger Brun til Birgit Heimly Brun (12.01.2017)

Vesterlandet 98 (Gnr 64, bnr 17) er solgt for kr 925.000 fra Frank Nicolaisen til Tore Aasmoe Riddervold og Vibecke May Riddervold Willanger (12.01.2017)

Andel av Skytterveien 10 C (Gnr 15, bnr 1070) er solgt for kr 1.200.000 fra Asgeir Luneborg Halvorsen og Erlend Luneborg Halvorsen til Kristin Luneborg Halvorsen (13.01.2017)

Gnr 15, bnr 300 er overdradd fra Havna Eiendom as til Havna Eiendom Sortland as (16.01.2017)

Overdragelsen omfatter også Kjøpmannsgata 1 A (Gnr 15, bnr 423)

Overdragelsen omfatter også Havnegata 44 (Gnr 15, bnr 1482)

Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 2230

Oshaugveien 7 (Gnr 42, bnr 46) er solgt for kr 1.500.000 fra Eva Gudrun Pedersen til Kristoffer Lien Antonsen og Kine Sofie Pedersen (16.01.2017)

Sørbergveien 6 (Gnr 1, bnr 148) er solgt for kr 2.850.000 fra Nils Lauritz Holm til Eno Gjebrea og Henriette Gjebrea (16.01.2017)

Andel av Karl Reinsnes vei 8 (Gnr 14, bnr 120) er overdradd for kr 1.400.000 fra Mona Mari Rasmussen til Ståle Johannes Rasmussen (16.01.2017)

Gnr 18, bnr 58 er solgt for kr 165.000 fra Are Jacob Høve til Einar Alf Støversteen (18.01.2017)

Andel av Holandsveien 8 (Gnr 15, bnr 174) er overdradd fra Aslaug Helene Strand til Espen-Kristian Norum Næss og Nathalie Norum Næss (18.01.2017)

Heiveien 3 A (Gnr 15, bnr 386) er solgt for kr 3.100.000 fra Lars Jamt til Gard Rødsand Kvernmo og Sigrun Tara Øverland (19.01.2017)

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 663

Bøneset 61 (Gnr 13, bnr 80) er overdradd fra Kjell Arnold Magnussen til Geir Magnussen (20.01.2017)

Gnr 15, bnr 1908 er solgt for kr 400.000 fra Sjøparken Boliger as til Boligsameiet Sjøparken Hus 4, Sameiet Sjøparken 3, Sjøparken 2 Sameiet og Sjøparken 1 Sameiet (23.01.2017)

Snorres vei 27 B (Gnr 15, bnr 993) er solgt for kr 2.870.000 fra Eno Gjebrea og Henriette Gjebrea til Øystein Nilssen Lysvold og Martine Jensen Strømsnes (23.01.2017)

Gnr 21, bnr 71 er solgt for kr 1.200.000 fra Elisabet Finjord og Knut Ivar Finjord til Kristine Johansen og Remi Alexander Johansen (23.01.2017)

Vesterålsgata 47 C (Gnr 15, bnr 409, seksjon 1) er solgt for kr 2.000.000 fra Lira-bygg as til Liutauras Raudonius (23.01.2017)

Salget omfatter også Vesterålsgata 47 A (Gnr 15, bnr 409, seksjon 2)

Gnr 6, bnr 4 er overdradd fra Bjørn Elias Pettersen til Ailin-Iren Davidsen og Bjarne Pettersen (24.01.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 6, bnr 27

Gnr 20, bnr 13 er solgt for kr 1.000.000 fra Ansgar Martin Bremnes til Linda Helen Mikkelsen (24.01.2017)

Vesterålsgata 47 D (Gnr 15, bnr 409, seksjon 3) er solgt for kr 2.250.000 fra Lira-bygg as til Sortland Boligstiftelse (24.01.2017)

Andel av Gnr 48, bnr 15 i Bø kommune er overdradd fra Bjarne Kåre Torbjørnsen til Bente Torbjørnsen (25.01.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Nykvågveien 31 (Gnr 48, bnr 34) i Bø kommune

Overdragelsen omfatter også andel av Nattmålsveien 13 (Gnr 15, bnr 1194) i Sortland kommune

Vesterålsgata 47 B (Gnr 15, bnr 409, seksjon 4) er solgt for kr 2.250.000 fra Lira-bygg as til Jawad Mohammadi (26.01.2017)

Gnr 4, bnr 135 er solgt for kr 120.000 fra Sortland kommune til Elin Sommerseth og Oddvar Inge Sommerseth (26.01.2017)

Gnr 29, bnr 374 er overdradd fra Frits Erling Andreassen til Lars Andre Andreassen (27.01.2017)

Lamarkveien 25 A (Gnr 15, bnr 1583) er solgt for kr 2.600.000 fra Borghild Annie Dahl Want og Harry Peder Johan Want til Roger Brun (30.01.2017)

Lilandveien 179 (Gnr 29, bnr 192) er solgt for kr 1.550.000 fra Valborg Johanne Rasmussen til Frode Julian Henriksen (30.01.2017)

Kilde: Statens kartverk