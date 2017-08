Eiendom

Skarveien 54 (Gnr 66, bnr 148) er solgt for kr 3.600.000 fra Sothiraja Sinnathurai til Stina Helene Gustavsen og Jonny Kristiansen (03.07.2017)

Lekangveien 393 (Gnr 60, bnr 10) er solgt for kr 200.000 fra Taavi Reiss til Bodil Eilertsen Johansen og Roger Arne Johansen (03.07.2017)

Kirkegata 20 (Gnr 52, bnr 334) er solgt for kr 2.300.000 fra Kenneth Nilsen og Malin Pedersen til Tina Johansen og Tobias Kristian Severin Pettersen (04.07.2017)

Seljeveien 10 (Gnr 52, bnr 640) er overdradd fra Tore Kristian Einarsen til Arne Einar Einarsen og Bjørn Klæboe Einarsen (04.07.2017)

Seljeveien 10 (Gnr 52, bnr 640) er solgt for kr 1.300.000 fra Arne Einar Einarsen og Bjørn Klæboe Einarsen til Ole Eirik Nilsen og Trine Einarsdatter Nilsen (04.07.2017)

Linerleveien 1 C (Gnr 64, bnr 334, seksjon 4) er solgt for kr 1.650.000 fra Erik Abrahamsen til Vegard Elde (05.07.2017)

Gnr 64, bnr 388 er solgt for kr 480.575 fra Hadsel kommune til Storholmen Eiendom as (05.07.2017)

Richard Withs gate 18 H (Gnr 65, bnr 116, seksjon 7) er solgt for kr 1.800.000 fra Martin Kristensen til Arne Kjell Jenssen og Jenny Bræck Jenssen (05.07.2017)

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 116, seksjon 10

Gnr 6, bnr 25 er overdradd fra Oddvar Atle Pedersen til Randi Krey Herheim (05.07.2017)

Andel av Gnr 100, bnr 6 er overdradd for kr 50.000 fra Helge Olav Robert Mosand til Roger Brynjulf Mosand (10.07.2017)

Linerleveien 16 A (Gnr 64, bnr 376, seksjon 1) er overdradd fra Karin Johanne Arntzen til Kristina Svensen (11.07.2017)

Multebærveien 7 B (Gnr 65, bnr 839) er solgt for kr 1.200.000 fra Bent Mikalsen til Arne-Kristian Schjelderup (12.07.2017)

Tømmervikveien 3 C (Gnr 66, bnr 552) er solgt for kr 3.650.000 fra Byggteam Hadsel as til Erik Abrahamsen og Rozan Bakri Abrahamsen (12.07.2017)

Nedre Nordnesvei 3 (Gnr 65, bnr 1123) er solgt for kr 5.650.000 fra Gaute Sørnes Nekstad og Paulina Lina Tapia Nekstad til Marthe Tømmerås og Tomas Tømmerås (12.07.2017)

Bjørkveien 6 (Gnr 52, bnr 499) er solgt for kr 2.050.000 fra Magomed Borisovitsj Dolgijev til Marta Magdalena Swiatek og Jan-Oskar Østensen (12.07.2017)

Gnr 76, bnr 222 er overdradd fra Henrik Edvard Bjørnhaug til Dorthea Randi Kristoffersen (13.07.2017)

Coldevins gate 36 (Gnr 52, bnr 58) er overdradd for kr 1.850.000 fra Jonny Kristiansen til Emil Johnsen Kristiansen og Maya Victoria Remme (18.07.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 976

Gnr 72, bnr 4 er solgt for kr 990.000 fra May Liss Hachvaag til Anne Iren Lockert og Dag Lockert (18.07.2017)

Gnr 38, bnr 34 er overdradd fra Harald Johan Jakob Hauge til Gerda Emma Hauge (18.07.2017)

Gnr 38, bnr 34 er overdradd fra Gerda Emma Hauge til Hildbjørg Henriette Marie Hauge og Magne Hedleif Hauge (18.07.2017)

Gnr 38, bnr 34 er solgt for kr 30.000 fra Hildbjørg Henriette Marie Hauge og Magne Hedleif Hauge til Janne Anita Hansen og Ted Magne Hansen (18.07.2017)

Møysalveien 2251 (Gnr 1, bnr 46) er solgt for kr 500.000 fra Hans Albert Ilstad til Terje Kristensen og Ingeborg Mikalsen (19.07.2017)

Gnr 81, bnr 75 er solgt for kr 28.900 fra Øystein Trygve Joakimsen til Sigrid Bårdsen (19.07.2017)

Andel av Torggata 17 (Gnr 52, bnr 424) er overdradd for kr 1.200.000 fra Karoline Solberg til Nils Eirik Hanssen (19.07.2017)

Andel av Gnr 53, bnr 266 er overdradd fra John Gustav Steinsvik til Sigurd Tore Pettersen og Agnes Helene Pettersen Steinsvik (20.07.2017)

Andel av Øvreveien 19 A (Gnr 65, bnr 706) er overdradd for kr 1.350.000 til Sindre Andersen og Ros-Mari Pedersen (20.07.2017)

Knausenfaret 8 (Gnr 53, bnr 117) er solgt for kr 1.300.000 fra Sunniva Omma og Lasse Sars Uppman til Matiss Ilmars Grens og Ramona Kalnina (21.07.2017)

Nordliveien 4 (Gnr 84, bnr 99) er solgt for kr 2.740.000 fra Beate Kristin Arildsdatter Gundersen og Ivan Knutsen til Glenn Hansen og Helene Margareta Haugnes (24.07.2017)

Nipveien 289 (Gnr 6, bnr 26) er overdradd fra Vidar Johan Melkersen til Valbjørg Oliva Anita Gerhardsen (24.07.2017)

Bergvikveien 130 (Gnr 66, bnr 549) er overdradd for kr 600.000 fra Roger Bergvik til Paul Arvid Bergvik og Lise Aileen Hansen (25.07.2017)

Gnr 23, bnr 66 er overdradd fra Irene Helene Pedersen til Roger Jonny Hansen (26.07.2017)

Gnr 73, bnr 8 er solgt for kr 1.150.000 fra Anders Gustav Jensen til Randulf Nedrum (27.07.2017)

Grytting 160 (Gnr 83, bnr 121) er solgt for kr 250.000 fra Dagmar Audny Ottemo til Jon-Egil Korsvold (27.07.2017)

Gnr 80, bnr 18 er solgt for kr 40.000 fra Svein Tore Aspelund til Julia Cortis og René Cortis (31.07.2017)

Kilde: Statens kartverk