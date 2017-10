Eiendom

Eidsfjordveien 178 (Gnr 40, bnr 170) er solgt for kr 2.925.000 fra Ulf Ovik til Gunnar Andre Lunde og Maria Aronsen Lunde (04.09.2017)

Andel av Gnr 23, bnr 16 er overdradd for kr 25.000 fra Anita Edvardsen og Eirin Edvardsen til Marit Edvardsen Løvik (05.09.2017)

Gunsteins vei 9 (Gnr 15, bnr 608) er solgt for kr 2.200.000 fra Marita Linn Markussen til Malin Koren (06.09.2017)

Karles vei 28 B (Gnr 15, bnr 1753) er solgt for kr 1.800.000 fra Kjellfrid Torhild Lie til Michelle Kristiansen Olsen og Tom Fredrik Walberg (06.09.2017)

Nedre Ånstad vei 95 (Gnr 16, bnr 93) er solgt for kr 2.400.000 fra Torfinn Egil Helland til Marius Nilsen (07.09.2017)

Sjøgata 33 (Gnr 15, bnr 134, seksjon 22) er overdradd fra Solveig Ingrid Grov Willassen til Brynjulf Willassen, Kirsti Willassen og Odd Lennart Willassen (07.09.2017)

Sjøgata 33 (Gnr 15, bnr 134, seksjon 22) er solgt for kr 3.050.000 fra Brynjulf Willassen, Kirsti Willassen og Odd Lennart Willassen til Jørgen Edvard Jensen (07.09.2017)

Slettenveien 2 C (Gnr 15, bnr 1917, seksjon 3) er solgt for kr 2.900.000 fra Trond Einarsen til Rita Einarsen og Ole Johan Koren (07.09.2017)

Bakkelia 29 (Gnr 15, bnr 2295) er solgt for kr 1.546.545 fra Bulldozer Maskinlag Entreprenør as til Nordteam Eiendom as (08.09.2017)

Gnr 15, bnr 2110 er solgt for kr 475.000 fra Tre Bo as til Inger-Lise Brun og Sindre Heimly Brun (11.09.2017)

Sjøgata 54 (Gnr 15, bnr 2204, seksjon 1) er solgt for kr 3.275.000 fra Sjøparken Boliger as til Unni Audhild Simonsen (11.09.2017)

Elvebakken 34 C (Gnr 14, bnr 385, seksjon 11) er solgt for kr 2.600.000 fra Martine Kjellså og Lars Riksen Lauritzen til Amalie Øverby Håkedal og Jørund Øverby Håkedal (11.09.2017)

Sigerfjordveien 543 (Gnr 5, bnr 58) er solgt for kr 1.350.000 fra Bulldozer Maskinlag as til Børge Karlsen og Linda Mikkelsen Karlsen (11.09.2017)

Gnr 14, bnr 59 er overdradd fra Trond Stafseth til Hege Stafseth (11.09.2017)

Trollhøgda 12 (Gnr 15, bnr 1442) er solgt for kr 3.800.000 fra Jostein Johansen til Silje Isabell Jørgensen og Kato-Oddvar Mortensen (12.09.2017)

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 2286

Andel av Gnr 3, bnr 102 er solgt for kr 550.000 fra Sissel Beate Calinas og Yngve Henning Vestgård til Reinert Per Hovland og Beate Astrid Bø Nilsen (12.09.2017)

Salget omfatter også Sigerfjordveien 67 I (Gnr 3, bnr 375)

Frøysliveien 4 D (Gnr 3, bnr 75, seksjon 4) er solgt for kr 1.950.000 fra Harald Westby til Lene-Mari Jensen (12.09.2017)

Vesterålsgata 25 (Gnr 15, bnr 2163) er solgt for kr 520.000 fra Veronika Kristin Larsen og Roy Helge Olsen til Karlsen K A Boliger as (12.09.2017)

Gnr 18, bnr 60 er solgt for kr 2.200.000 fra Gerd Anne Buschmann Jensen og Harald Kjell Jensen til Vegar Hoel (15.09.2017)

Salget omfatter også Gnr 18, bnr 95

Gnr 15, bnr 1455, fnr 1 er solgt for kr 3.450.000 fra Langøen Eiendomsselskap as til Sortland kommune / Suorttá Souhkan (18.09.2017)

Gnr 18, bnr 41 er overdradd fra Ruth Johnsen til Irene Johnsen, Knut Johnsen og Sissel Johnsen (19.09.2017)

Ringveien 1 B (Gnr 15, bnr 198) er solgt for kr 1.200.000 fra Eldrid Margrete Klaussen Rydmo til Ellen Kristine Eilertsen og Christopher Jensen (19.09.2017)

Parkveien 8 B (Gnr 15, bnr 1) er solgt for kr 3.500.000 fra Arne Christoffer Ellingsen, Geir Abel Ellingsen og Olav Kristian Ellingsen til Sortland Gård as (20.09.2017)

Hognfjordveien 78 (Gnr 29, bnr 120) er overdradd fra Eirin Helen Halvorsen til Magnus Borge og Rachel Helen Halvorsen (25.09.2017)

Myrbergveien 2 B (Gnr 1, bnr 115) er overdradd for kr 1.700.000 fra Glen Sundberg Pedersen til Gp Eiendom as (26.09.2017)

Gnr 14, bnr 71 er solgt for kr 200.000 fra Harry Johannes Madsen til Terje Hansen (28.09.2017)

Gnr 39, bnr 215 er solgt for kr 100.000 fra Arne Henning Hilmar Hansen og Inger Grethe Hansen til Ilgonis Puce (28.09.2017)

Kilde: Statens kartverk