Eiendom

Vikran 4 (Gnr 28, bnr 64) er overdradd fra Trygve Høyer Melvoll til Hanna Magitte Melvoll (02.10.2017)

Vikran 4 (Gnr 28, bnr 64) er solgt for kr 250.000 fra Hanna Magitte Melvoll til Trond Arne Melvoll (02.10.2017)

Gnr 19, bnr 86 er solgt for kr 50.000 fra Knut Paul Rabben til Halvard Inge Henriksen og Unni Arntzen Henriksen (09.10.2017)

Andel av Guvågveien 291 (Gnr 1, bnr 66) er solgt for kr 170.000 fra Torunn Margrethe Thoresen til Bettina Therese Sandvin (11.10.2017)

Melkarneset 5 (Gnr 3, bnr 79) er solgt for kr 3.175.000 fra Bjørn Magne Willumsen og Brith-Unni Willumsen til Daniel Bertinussen og Lisa Lund (18.10.2017)

Salget omfatter også Gnr 3, bnr 80

Salget omfatter også Gnr 3, bnr 91

Salget omfatter også Gnr 3, bnr 98

Gnr 37, bnr 122 er solgt for kr 100.000 fra Kb Auto as til Kh Service as (20.10.2017)

Torsteinsgate 2 (Gnr 28, bnr 48) er solgt for kr 790.000 fra Else Helene Johnsen til Øyvind Gaasland (24.10.2017)

Bøveien 178 (Gnr 13, bnr 36) er solgt for kr 800.000 fra Svein Bjørnar Lerum og Turid Astrid Lerum til Godt og Hjemmelaget Eiendom as (25.10.2017)

Klakksjordveien 111 (Gnr 8, bnr 71) er solgt for kr 500.000 fra Torgeir Are Pettersen til Wipaporn Tanutong (26.10.2017)

Skagenveien 30 (Gnr 18, bnr 61) er solgt for kr 200.000 fra Kirsti Myrvang til Marianne Wæhler Myrvang (26.10.2017)

Andel av Nordahlstranda 11 (Gnr 19, bnr 37) er overdradd fra Camilla Therese Ingebrigtsen til Karstein Selmer Kristian Ingebrigtsen, Ola Ingebrigtsen, Unni Merete Ingebrigtsen og Ann-Tove Stalsberg (26.10.2017)

Overdragelsen omfatter også Nordahlstranda 16 (Gnr 19, bnr 120)

Overdragelsen omfatter også andel av Nordahlstranda 11 (Gnr 19, bnr 292)

Albinveien 3 (Gnr 50, bnr 66) er solgt for kr 1.800.000 fra Leif Åsmund Hovden og Elisabeth Janne Margaretha Thuve til Julia Thuve Hovden og Torstein Wang (01.11.2017)

Bøveien 520 (Gnr 19, bnr 78, seksjon 4) er overdradd for kr 4.000.000 fra Ulrix Invest as til Ulrix Eiendom as (02.11.2017)

Overdragelsen omfatter også Veaveien 24 (Gnr 37, bnr 89, seksjon 6)

Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 118

Kilde: Statens kartverk