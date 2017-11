Eiendom

Tyttebærveien 2 (Gnr 65, bnr 813) er solgt for kr 2.400.000 fra Arne Kjell Jenssen til Marita Alsaker Lysvik og Benny Remme (02.10.2017)

Verkstedgata 9 (Gnr 65, bnr 171) er solgt for kr 1.660.000 fra Jørn Singdahlsen og Tone Ramsli Singdahlsen til Emil Lundestad Jacobsen (03.10.2017)

Gnr 3, bnr 49 er solgt for kr 1.600.000 fra Eva Marie Johansen til Eva Øien Enoksen og Trond Enoksen (03.10.2017)

Salget omfatter også Møysalveien 3471 (Gnr 3, bnr 87)

Engveien 7 (Gnr 52, bnr 750) er solgt for kr 2.225.000 fra Remi Harald Brun og Vibeke Pettersen til Lisa Jakobsen og Roy Mathisen (03.10.2017)

Vierveien 47 (Gnr 66, bnr 356) er solgt for kr 3.300.000 fra Sylvi Dagny Bentzen og Tor Håvard Bentzen til Martin Kristensen og Linn Lockert (04.10.2017)

Gnr 100, bnr 4 er solgt for kr 2.750.000 fra Kai Helge Bastesen til Hjørdis Rannveig Nilsen og Oddgeir Alfred Nilsen (04.10.2017)

Salget omfatter også Gnr 100, bnr 21

Salget omfatter også Gnr 100, bnr 22

Møysalveien 2433 (Gnr 1, bnr 51) er solgt for kr 735.000 fra Lisbeth Falkmo og Mette Helen Nordberg-Falkmo til Agnes Haug og Halvar Pettersen (04.10.2017)

Andel av Grågåsveien 45 (Gnr 64, bnr 206) er overdradd fra Anna Othelie Hansen til Terje Jansen, Torhild Johanne Breidvik og Bente Anita Vikeby (04.10.2017)

Andel av Grågåsveien 45 (Gnr 64, bnr 206) er overdradd fra Torhild Johanne Breidvik og Bente Anita Vikeby til Terje Jansen (04.10.2017)

Møysalveien 2375 (Gnr 1, bnr 21) er solgt for kr 700.000 fra Trude Helen Henriksen, Heidi Torgunn Karlsen, Ellinor Petra Barbara Nilsen og Taina Anita Nilsen til Stig Arne Karlsen (05.10.2017)

Salget omfatter også Gnr 1, bnr 70

Gnr 76, bnr 220 er solgt for kr 5.000 fra Henrik Edvard Bjørnhaug til Båtforeninga Havella (06.10.2017)

Salget omfatter også Gnr 76, bnr 221

Gnr 74, bnr 22 er overdradd fra Valborg Sofie Edvinsen til Helge Villy Edvinsen, Knut Arne Edvinsen, Solveig Henriette Edvinsen og Peggy Sofie Paulsen (10.10.2017)

Andel av Gnr 74, bnr 22 er overdradd fra Helge Villy Edvinsen til Thomas Teigene Edvinsen og Lisa Edvinsen Nådland (10.10.2017)

Andel av Gnr 74, bnr 22 er overdradd for kr 450.000 fra Solveig Henriette Edvinsen, Peggy Sofie Paulsen, Thomas Teigene Edvinsen og Lisa Edvinsen Nådland til Knut Arne Edvinsen (10.10.2017)

Gnr 76, bnr 127 er solgt for kr 50.000 fra Reidun Johanne Martinussen og Trygve Martinussen til Gøran Jensen (13.10.2017)

Andel av Sæterveien 90 (Gnr 5, bnr 28) er overdradd for kr 10.000 fra Reidun Harriet Olsen til Arnhild Johanne Olsen (16.10.2017)

Bakkegata 17 (Gnr 52, bnr 397) er overdradd fra Knut Peder Pettersen til Jorunn Annie Pettersen (16.10.2017)

Gnr 102, bnr 34 er solgt for kr 490.000 fra Jan Sigve Hansen til Ida Margrethe Ulvo Refnin og Johannes Stenberg (18.10.2017)

Gnr 52, bnr 994 er solgt for kr 41.800 fra Hadsel kommune til Markus Guldberg (19.10.2017)

Andel av Grytting 40 (Gnr 83, bnr 33) er overdradd for kr 245.000 fra Børge Thorvaldsen, Geir Inge Thorvaldsen, Stig Andre Thorvaldsen, Svein Gunnar Thorvaldsen og Anne Margrethe Hellesfjord Thorvaldsen til Trond Harald Thorvaldsen (19.10.2017)

Alkeveien 12 (Gnr 64, bnr 27) er solgt for kr 2.400.000 fra Karen Marie Albrigtsen til Odd Eirik Jenssen (19.10.2017)

Andel av Ranværingsgata 7 (Gnr 65, bnr 280) er solgt for kr 450.000 fra Andro Hoxha til Elton Hoxha (20.10.2017)

Torggata 24 (Gnr 52, bnr 216) er overdradd for kr 500.000 fra Nils Henrik Pedersen til Karl Gunnar Pedersen (20.10.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 264

Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 969

Verkstedgata 6 (Gnr 65, bnr 267) er solgt for kr 600.000 fra Bejushe Hoxha til Andro Hoxha (20.10.2017)

Gnr 65, bnr 120 er solgt for kr 950.000 fra Ddj Eiendom as til Hoppensprett Stokmarknes as (20.10.2017)

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 153

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 1150

Gnr 74, bnr 3 er overdradd fra Ruth Karoline Skar til Kristian Johan Skar og Torill Kristine Skar (23.10.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 74, bnr 4

Overdragelsen omfatter også Gnr 74, bnr 8

Overdragelsen omfatter også Gnr 74, bnr 33

Solstien 50 (Gnr 51, bnr 190) er solgt for kr 500.000 fra Sentrumsgården as til Jostein Fagerli og Margrethe Kristine Nilsen (25.10.2017)

Seljeveien 9 (Gnr 52, bnr 618) er solgt for kr 1.670.000 fra Gerd Vigdis Mjelde og Ole-Arnt Mjelde til Malfa Ruslanovna Dosjkhoklojeva (25.10.2017)

Gnr 53, bnr 95 er overdradd fra Hanna Restad Andresen, Ann-Mari Nymark, Bjørn Roald Restad, Dagfinn Andreas Restad og Eva Restad til Tanja Kramer Nymark og Terje Kramer Nymark (25.10.2017)

Møysalveien 2703 (Gnr 1, bnr 57) er solgt for kr 600.000 fra Ronny Andreassen til Arjan Bertil Buurman og Jeroen Pennings (27.10.2017)

Andel av Gnr 10, bnr 10 er overdradd fra Tor Håvard Bentzen til Sylvi Dagny Bentzen (31.10.2017)

Kirkegata 13 (Gnr 52, bnr 134) er solgt for kr 850.000 fra Hadsel Eiendom Kf til Oleg Lukasevic og Tatjana Lukasevic (01.11.2017)

Kilde: Statens kartverk