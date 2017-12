Eiendom

Bøveien 1115 (Gnr 61, bnr 46) er overdradd fra Evy Helene Pedersen til Hugo Pedersen (02.11.2017)

Andel av Gnr 1, bnr 14 er overdradd for kr 444.500 fra Mariann Elin Johnsen Carstensen, Nils Olav Johnsen, Petter Johnsen, Sissel Irene Johnsen og Tom Morten Kristiansen til Magne Johnsen og Roald Johnsen (06.11.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Pollvikveien 17 (Gnr 1, bnr 35)

Gnr 36, bnr 167 er solgt for kr 209.850 fra Vedsentralen i Vesterålen as til Arne Kaasen (09.11.2017)

Gnr 17, bnr 286, fnr 2 er overdradd til Sørensen Eiendommer as (09.11.2017)

Lokkøyveien 11 (Gnr 13, bnr 79) er solgt for kr 820.000 fra Elnar Johan Eriksen, Kåre Robert Eriksen, Elise Johanne Olafsen og Leikny Irene Pauline Skaug til Ingrid Dalheim Remme og Terje-Andre Remme (13.11.2017)

Andel av Halsaveien 4 (Gnr 39, bnr 10) er overdradd for kr 1.225.000 til Maria Terese Torgeirsdatter Evensen og Per-Øystein Evensen (13.11.2017)

Bøveien 516 (Gnr 19, bnr 78, seksjon 5) er overdradd for kr 3.600.000 fra Johnsengården as til Ulrix Eiendom as (15.11.2017)

Brennaveien 28 (Gnr 17, bnr 96) er solgt for kr 1.100.000 fra Comepetch Panthong Bjørhovde til Marita Karlsen (15.11.2017)

Salget omfatter også Gnr 17, bnr 293

Bøveien 920 (Gnr 37, bnr 5) er overdradd fra Liv Astrid Skog til Geir Eirik Skog, Johnny Peder Skog, Rune Skog og Sonja Lovise Skog (15.11.2017)

Bøveien 920 (Gnr 37, bnr 5) er solgt for kr 1.700.000 fra Geir Eirik Skog, Johnny Peder Skog, Rune Skog og Sonja Lovise Skog til Monica-Kristin Bjørgum og Thomas Nicolaisen (15.11.2017)

Bøveien 58 (Gnr 11, bnr 37) er solgt for kr 50.000 fra Johnny Kristoffer Ekenborg Johnsen til Rosmarie Kristin Andersson (16.11.2017)

Bøveien 498 (Gnr 19, bnr 92) er solgt for kr 1.300.000 fra Bø Rør & Sanitær as til Halvard Inge Henriksen og Unni Arntzen Henriksen (20.11.2017)

Straumsnesveien 5 (Gnr 11, bnr 29) er solgt for kr 700.000 fra Leiv Jarle Lauritssen til Tøa Invest as (22.11.2017)

Andel av Storhaugen 1 (Gnr 39, bnr 101) er solgt for kr 1.000.000 til Simon Rødsand Skog-Leite og Susanne Skog-Leite (24.11.2017)

Andel av Gnr 2, bnr 115 er overdradd fra Ann Herlaug Hermansen, John Harald Hermansen, Trine Brita Hermansen og Sonja Mari Myreng til Hilda Hansine Isaksen (24.11.2017)

Gnr 8, bnr 98 er solgt for kr 380.000 fra Håkon André Evensen, Pia Birgitte Jessen, Jan Hugo Lassesen og Jan Inge Skagen til Elisabeth Leite og Kenneth Leite (27.11.2017)

