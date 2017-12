Eiendom

Gnr 17, bnr 56 er solgt for kr 1.276.800 fra Bjørn Bygdnes til Jobsen Brødrene as (03.11.2017)

Lykkentreffveien 23 B (Gnr 15, bnr 1284) er solgt for kr 2.550.000 fra Terje Hilmar Slettvoll til Torstein Amundsen (06.11.2017)

Eidsfjordveien 390 (Gnr 41, bnr 99) er solgt for kr 1.911.250 fra Knut Johnsen til Charlotte Holm og Jo Lennart Holm (06.11.2017)

Salget omfatter også Gnr 41, bnr 100

Gnr 6, bnr 35 er solgt for kr 4.000.000 fra Ailin-Iren Davidsen og Bjarne Pettersen til Remi Nicolai Robertsen og Julie Therese Berge Vestå (09.11.2017)

Strandskogveien 6 (Gnr 15, bnr 939) er solgt for kr 3.600.000 fra Kai Ove Thomassen til Mats Andreassen og Vanja Margrethe Pettersen Haugjord (14.11.2017)

Sigerfjordveien 541 (Gnr 5, bnr 39) er solgt for kr 700.000 fra Stig Kristiansen og Trond Kristiansen til Joakim Olaf Skaugvolldal (15.11.2017)

Andel av Slalåmveien 46 (Gnr 15, bnr 1427) er overdradd til Einar Gunther Endresen og Hilde Kristin Pettersen (15.11.2017)

Eidsfjordveien 91 (Gnr 40, bnr 35) er solgt for kr 550.000 fra Jann-Viggo Egil Rødsand til Claus-Ingar Rødsand og Suphansa Rødsand (16.11.2017)

Andel av Gnr 39, bnr 101 er overdradd fra John Eirik Ree til Trude Ree (20.11.2017)

Nordre Frydenlund alle 24 (Gnr 15, bnr 567) er solgt for kr 2.200.000 fra Helene Mathiassen til Per Eirik Karlsen og Sofie Kristoffersen Olsen (20.11.2017)

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 569

Andel av Eidsfjordveien 89 (Gnr 40, bnr 7) er overdradd fra Aina Brit Stokstad til Tom Rune Stokstad (20.11.2017)

Andel av Eidsfjordveien 89 (Gnr 40, bnr 7) er overdradd fra Tom Rune Stokstad til Ove Stokstad og Rune Stokstad (20.11.2017)

Svellingveien 6 (Gnr 29, bnr 302) er solgt for kr 2.290.000 fra Karoline Andersen og Martin Gjertsen til Morten Andre Ellingsen (22.11.2017)

Roksøyveien 8 (Gnr 26, bnr 8) er overdradd fra Hulda Pauline Elde til Anne Cathrine Elde, Arne Hugo Elde, Elsa Kirstine Elde og Johan Helge Elde (23.11.2017)

Gnr 16, bnr 180 er solgt for kr 150.000 fra Bjørn Henri Bygd til West Eiendom as (24.11.2017)

Lilandveien 138 (Gnr 29, bnr 109) er solgt for kr 1.550.000 fra Einar Asbjørn Strand til Am Ellingsen Invest as (24.11.2017)

Salget omfatter også Lilandveien 138 (Gnr 29, bnr 154)

Gnr 64, bnr 4 er overdradd fra Elsa Oline Reinstad til Kjell Erik Reinstad og Evy Ann Reinstad Trollerud (24.11.2017)

Overdragelsen omfatter også Vesterlandet 120 (Gnr 64, bnr 46)

Gnr 7, bnr 14 er solgt for kr 210.000 fra Ingegerd Hjertaas til Stian Hjertaas Jobsen (27.11.2017)

Gnr 1, bnr 325 er solgt for kr 1.200.000 fra Verkstedveien 2 as til Kg Torggata as (30.11.2017)

Gnr 14, bnr 406 er overdradd for kr 1.589.350 fra Hermod Dagfinn Arntsen til Elveparken Eiendom as (01.12.2017)

Andel av Stihågveien 18 (Gnr 1, bnr 36) er overdradd for kr 1.300.000 til Morten Nygård og Anita White Olsen (01.12.2017)

Kilde: Statens kartverk