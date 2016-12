Rayner er Årets hadselværing

I år har kåringen slått alle rekorder. Til sammen har de sju kandidatene sanket over 22.000 stemmer fra folket. Juryen ved Kristin Grøm, Kjartan Kjærvik og Ketil Johnsen er stolte av å kunne fremme Rayner Skare Lind som årets vinner.

– Han har hatt en flott støttegruppe som har stått på for hans kanditatur. En verdig vinner, konkluderer juryen.

Allsidig

Vesteraalens Avis møter selvsagt vinneren på Melbu Samfunnshus for å avsløre hans seier.

– Ka i det heitaste?! Det var jo som et smekk over kjeften - i positiv forstand, sier en litt målløs Skare Lind.

Melbumannen mottar utmerkelsen for sin frivillige innsats i Hadsel kommune. Uansett dugnadssjanger er ikke 33-åringen vanskelig å be.

– Det har blitt en slags besettelse. Det er steike artig å være med å bidra på arangement som gjør at folk har det artig i hjemkommunen. Det er viktig å ta vare på folkene som bor her, sier Skare Lind.

Og fritid blir det ikke mye av.

– Jeg har funnet ut at leiligheten min bruker jeg kun til å sove og dusje i. Jeg er lite hjemme, så jeg trenger egentlig ikke en bolig, sier han med et flir.

Ikke bare Melbu

Rayner Skare Lind er født og oppvokst på Melbu, og har så lenge han kan huske drevet med lyd- og videoproduksjon. Foten innenfor feltet fikk han for første gang i jobbsammenheng på gamle Fleines Elektriske på Melbu. Og da var det gjort.

Som 17-åring begynte han i Radio Melbu. Derfra bygget nettverket seg kjapt videre, og plutselig engasjerte han seg både med produksjoner i samfunnshuset og Sommer-Melbu. Med årene har lokalengasjementet vokst, og han har vært innom både Melbo Idrettslag, Melbu Blandakor, Arbeideren, Melbo Musikkforening, teaterlaget og mye mer.

Men selv om det er bygda på sørsiden av øya som står hans hjerte nærmest, hindrer det ikke Skare Lind i å stille opp i resten av kommunen.

– Jeg synes det er viktig at man ser kommunen under ett. Det er så korte avstander mellom tettstedene, så å sette noen skiller mellom plassene er bare unødvendig.

Lærer

I halvannet år har Skare Lind jobbet som andrelærer på medielinja ved Hadsel videregående skole. Han stortrives.

– Lærerjobben skulle jeg tatt for lenge siden, sier han. Tidligere har han jobbet i Hurtigruten og på Melbu-ferga som matros.

Når VA spør hva han har gjort det siste året er det riktig nok ikke så enkelt å komme på alt han har vært innom.

– Planleggingen frem mot Sommer-Melbu tok en del tid, men det var veldig artig å holde på med, forteller melbuværingen. Videre har han stilt opp på de mange arrangementene på samfunnshuset, hatt en del vakter i lokalradioen, og vært på mannskapsoppdrag for Nordlandsjekta ”Brødrene”.

– Veldig mye tid har gått til politikken. Det er første året og læringsstigen er veldig bratt. Og det er hardt for en fersking å være med på, forsikrer Skare Lind. I sommer var han også frivillig på Sortland-festivalen Fæsterålen.

– For å se litt hvordan dugnaden funker i nabokommunen, sier han lurt.

Dugnadsånden dør

– Hvor henter du dugnadsviljen fra?

– Det har jeg egentlig lurt på selv. Flere dager i løpet av en måned er man ganske sliten av alt man holder på med, men av en eller annen grunn er det veldig givende, påstår Skare Lind. Han frykter dugnadsånden er litt utdøende.

– Jeg synes det har dabbet en del av gjennom årene, og jeg har inntrykket av at yngre ungdom vil ha litt penger for det de gjør. Det er i hvert fall mer sånn nå enn det var for noen tiår siden.

Årets hadselværing 2016 er svært overrasket og ikke minst paff over å ha blitt tildelt utmerkelsen for året som har gått.

– Å komme øverst på listen blant de sterke kandidatene er en spesiell følelse. Det er sånne ting som gjør at man har lyst til å forsette.