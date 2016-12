Flere besøk i år

Onsdag viste Stokmarknes kino den nyeste Star Wars-filmen. Over 100 billetter var forhåndsbestilt.

Videre ble barnefilmen «Barna i Hakkebakkeskogen» vist for første gang på fredag.

– Vi vet vi har passert fjoråret allerede før jula som er en tid kinoen er godt besøkt, sier kinosjef Ketil Johnsen.

– Det går bra over hele Norge. Sortland kino har hatt en eventyrlig vekst, og samlet i Vesterålen må tallene være gode.

Kongens nei på topp

Tidlig denne uka hadde norske kinoer hatt over 13 millioner kinobesøkende. Da passerte kinoene fjorårets tall.

Samtidig kunne Stokmarknes telle 17.000 besøkende, det er samme som i hele fjor.

– Det viser at vi er likt med landsgjennomsnittet.

Her er lista over de mest sette filmene i 2016 så langt:

1. Kongens Nei (1191)

2. Istid ( 1088)

3. Et helt halvt år (841)

4. Børning 2 (770)

5. The Deadpool (600)

Litt bak Sortland

– Det har vært et bra kinoår med fin vekst. Det til tross for at fjoråret ikke var så verst.

– Vi blir nok liggende litt bak Sortland kino, men det må bety at tallene i Vesterålen er veldig hyggelige.

I advent og i jula kan publikum velge mellom filmene «Dyrene i Hakkebakkeskogen, «Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant», «Syng», «Passenger» og «Office Christmas Party».

Bremnes i ny film

Johnsen sier at også 2017 ser lovende ut.

Etter nyttår, 27. januar, kommer den norske krimfilmen «Kings bay». En film med Kari Bremnes i hovedrollen som en journalist i Nordlys som undersøker rundt greuveeksplosjonen på Svalbard i 1962.

Videre kommer barnefilmen «Jakten på Olavsskrinet», «Vaiona», «Markus og Martinus» og «Prebz og Dennis».