- Flyttet på flekken tilbake til Vesterålen

Som nyutdannet maskiningenør var ikke 2015 beste året å tre inn på jobbmarkedet. Oljejobbene, som det for få år siden var flust av, forsvant som dugg for solen. Ikke bare var det knapt jobber ledige, men Robin Tømmerås (27) fant raskt ut at det kunne være over tusen interessenter til samme stilling. Som ung søker, rett fra skolebenken, var det ikke lett å konkurrere med folk med både 10 og 15 års ansiennitet fra oljebransjen.



Ringte gammel-jobben

En telefon til gammelarbeidsgiveren på Melbu løste problemet.

Robin, som kommer fra Stokmarknes, hadde læretida si i industribedriften Melbu Systems, og jobbet der noen år som platearbeider etter å ha tatt fagbrevet. I denne perioden møtte han Renathe Stokkan (28) fra Namsos. som via Høgskolen i Bodø hadde sykepleierpraksisen sin på Stokmarknes.



Etterhvert flyttet de til Trondheim, til jobb og studier. Robin utdannet seg til maskiningeniør, og for tre år siden kom lille Sanne til verden. I januar i fjor, i god tid før studetida var over, begynte Robin å søke på jobber. Og oppdaget at det var mange om beinet. Veldig mange. Som sykepleier visste Renate at hun kunne bo nærmest hvor som helst, og familien begynte å diskutere muligheten for å flytte på seg. Hvorfor ikke nordover? Robin tok en telefon til "han Einar" på Melbu Systems, og to dager senere hadde han en nyopprettet stilling i fanget.

Deretter gikk det slag i slag.



Pakket sammen og dro

I løpet av den neste måneden hadde Renate fått seg et vikariat på sykehuset, barnehageplassen var i boks, og leiligheten i Trondheim solgt. I løpet av to måneder var familien på plass på Stokmarknes.

- Nå jobber jeg som i ingeniør og prosjektleder, forteller Robin, som trives veldig godt med å få være med på å skreddersy løsninger for kunder i Melbu Systems.

Renate fikk etterhvert fast stilling på sykehuset og er for tiden hjemme i mammapermisjon med lille Milla (2 måneder).



Å finne bolig tok litt tid, men de fant huset de lette etter til slutt. Og til langt under Trondheimsprisene. Første perioden hjemme bodde de hos foreldrene til Robin og i leid leilighet, før de slo til på et flott hus i Tømmervik, som de overtok i januar. Store vestvende vinduer slipper sommerlyset inn i stua denne junidagen når journalisten er på besøk. Lille Milla har godt sovehjerte og kroer seg sammen i den lune vugga som oldefar har snekret.

En behagelig livsstil

Familien forteller at de har en behagelig tilværelse i Vesterålen, og en livsstil her som ikke krever like mye planlegging og transport som da de bodde i Trondheim.

Å flytte til en enda større by var aldri noe alternativ, og bylivet savner de ikke.

- Jeg tror når man kommer fra et lite sted, så blir man fort lei byen, tror Robin.





Det å flytte nordover hadde ligget i bakhodet som en ide.

- Vi hadde det som en mulighet, å på sikt flytte hit. Men vi hadde tenkt å være noen år til i Trondheim, forteller de.

Renate hadde egentlig tenkt å ta videreutdanning, men planene er utsatt; i stedet ble det flytting og familieforøkelse.

Robins foreldre bor på Søndre, i tillegg har han besteforeldre og en storesøster med familie på Stokmarknes. Det å ha familien rundt seg en en fordel når de nå har blitt fire.

Renates familie er i Namsos, og hun skulle gjerne sett dem oftere. Det eneste de trekker fram som negativt med å bo på Stokmarknes, er at det er så fryktelig dyrt å fly. Det blir enten veldig dyrt å reise til Namsos, via Skagen, eller veldig tidkrevende.



Angrer ikke

Sosialt har de også funnet seg til rette her. Begge hadde venner og bekjente her fra før, og nordlendinger er dessuten lette å bli kjent med, synes Renate. Alt i alt har det meste falt på plass.

- Det er fint å gå i fjellet, og vi bruker naturen. Her har man det man trenger. Matbutikker, gode barnehager, og det er ikke langt til Sortland. Vi trives veldig godt, og angrer ikke, forteller Renate og Robin, som ikke har noen planer om å flytte på seg igjen.