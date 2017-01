Lerøy tar sats etter Røkke

Historien om Melbu og kvitfiskindustrien er over hundre år gammel, fra den tid Melbo var industristed nummer en i Vesterålen. I nyere tid, nærmere bestemt de siste 20 årene, har fiskeforedlingsfabrikken Norway Seafoods og trålerne i Havfisk vært eid av Kjell-Inge Røkke. Sammen med Rune Gjelsten lovet han i 1996 å gjøre Melbu til sin base i nord.

Til tross for optimismen som fulgte etter at mange millioner ble lagt inn i den nye havna i 2008, har det vært mange negative oppslag og stor usikkerhet i senere år. Spørsmålet om leveringsforpliktelser, frykt for nedleggelse og lange, altfor lange, permitteringperioder, har preget nyhetsbildet.

Denne saken sto først på trykk i Fløtt Heim-magasinet sommeren 2016.

Over 120 årsverk

Ifølge plassjef Martin Rasmussen er det i dag rundt 120 årsverk tilknyttet landanlegget på Melbu, i sesongene er det opp til 50 – 60 flere. Sjelden passer begrepet hjørnesteinsbedrift bedre.

Onsdag 1. juni i 2016 begynte et nytt kapittel i historien: Sjømatgiganten Lerøy Seafood, verdens nest største lakseprodusent, kjøpte aksjeflertallet fra Røkke i trålrederiet Havfisk og i landanleggene Norway Seafoods. Prisen? Nette 3,2 milliarder kroner.

Hva endringene helt konkret betyr for arbeidsplassene, er det fortsatt for tidlig å si noe om. Men de ansatte ser nå svært lyst på framtida. Mer arbeid og mindre permitteringer har de både tru og håp om skal bli resultatet av eierskiftet.

Spent stemning

- Folk er spente. Og synes Lerøy er et spennende konsern som kan gi mange muligheter, sa Martin Rasmussen tidligere i år.

De tillitsvalgte har gitt klart uttrykk for at de er positive til eierskiftet, og venter i spenning på fortsettelsen.

- Lerøy driver allerede med fisk og har et ønske om å jobbe med fisk, sa tillitsvalgte Nina Hansen og Svein Arne Rasch til VA da eierskiftet ble kjent.

Optimismen deler de med mange.

Vi har snakket med en flere personer i og rundt Norway Seafoods-systemet. Siden kjøpet først nylig er bekjentgjort, og ingen konkrete eierstatregier er lansert, er det ikke mange som ønsker å uttale seg offentlig. Men signalene fra Lerøy oppfattes utelukkende positivt, med tanke på arbeidsplassene på Melbu. Flere trekker frem at investeringsviljen kan vitne om at bedriften ser for seg å satse også på land, og ikke bare er ute etter råstoffet.

Kjøpet kom dessuten i stand etter at det er kommet signaler fra øverste hold om at forpliktelsene neppe blir lempet på med det første.

Lerøy KAN fisk

En som står uten bindinger til Hadsel og Norway Seafoods i dag, er Pål Krüger, som var administrerende direktør for Melbu fiskeindustri og etterhvert Aker Seafoods, fra 1986 til 1999. Han har i gjort lofotværing av seg, og har de senere år uttalt seg sterk kritisk til Røkkes forsøk på å løsne båndene mellom land og hav. Han er ikke redd for å si hva han mener, og Krüger er utelukkende positiv til at laksegiganten har kommet på banen.

- Dette er et selskap som er helt dedikert til fiskeri. De kan fisk, fra a til å. Tiden vil selvsagt vise, men jeg tror ikke de har tenkt å bruke tre milliarder på å ikke gjøre noe, sier han.

Han håper myndigheten benytter sjansen til å stramme opp og tydeliggjøre forpliktelsene som følger med trålkonsesjonene nå i forbindelse med eierskiftet. Men selv om Krüger ikke har vært fornøyd med Røkkes strategier de senere år, mener han selskapet i all hovedsak har vært gode eiere, som har investert mye. Det er dermed en moderne bedrift som er kjøpt opp.

Kanonbra

De nye eierne har ambisjoner om å bli verdens beste sjømatleverandør, og for Norway Seafoods anlegg kan det bety får drahjelp av eksperter til å løfte hvitfisken fram fra skyggen av laksen.

Lerøy har godt utbygd logistikk og er sterkt inne i markedet, og har med kjøpet muligheten til å bli en komplet leverandør av sjømat.

Å bli en del av et gigantkonsern, som i likhet med Marine Harvest er knallsterke på markedstratgier, tror Krüger borger svært bra for Norway Seafoods.

Selv om det naturligvis kun er en spekulasjon, ser han ikke bort fra at de nye eierne vil komme til å ønske å skifte navn på selskapet, slik at den store Lerøy-porteføljen får et enda bredere spekter produkter.

At selskapet dessuten er så store på laks, håper han kan bety at de 13 landanleggene får flere bein å stå på. Enten ved sesongvekslinger på produksjonen av rødt og hvitt, eller ved at anleggene brukes ulikt. Begge deler vil sikre de faste arbeidsplassene som er så viktig for lokalsamfunnene i nord, og forhåpentligvis gi helårlig drift, uten permitteringer.

- Uansett er dette kanonbra for Norway Seafoods, konkluderer han.

Evighetsperspektiv

Styreleder Helge Singelstad i Lerøy ga Vesteraalens Avis sitt tydelige signal da overtakelsen ble kjent:

- Vi har et evighetens perspektiv.

Han trakk dessuten fram muligheten til å utvikle nye produkter og å jobbe aktivt mot markedet.

- Vi ønsker å utvikle hvitfisknæringen, og har per i dag for dårlig kontroll på fangst og produksjon av hvitfisk. Norway Seafoods og Havfisk er til sammen enormt viktige innenfor hvitfisknæringen. Med dette kjøpet får vi kontrollen vi ønsker. Det var ingen andre oppkjøpskandidater, sier Singelstad.

Fra politisk hold er signalene også positive, og det var en spent ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, som fikk nyheten om oppkjøpet 1 juni.

- Lerøy har vært en langsiktig eier i kommunene de holder til. De nye eierne virker å være ambisiøse og motiverte. Det er imidlertid vanskelig å si hva dette vil kunne ha å si for arbeidsplasser og landanlegg.