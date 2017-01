- Tanken på å skulle bo i Sortland har vært fjern for meg

Det skjer noe i Hadsel kommune som kommunestyrepolitikerne nok ikke er helt klar over, og som vil kunne endre det kommunen har bestemt om sammenslåing av kommuner, skriver Kjell-Børge Freiberg.

Da er vi i gang med et nytt år med nye muligheter. Hva året vil bringe er ikke lett å spå, men det skjer mye interessant på mange områder. I den grad det gamle året bød på overraskelser, så var det oppdagelsen av en debatt på sosiale media jeg plutselig kom over i slutten av året. Den handlet om vår kommunetilhørighet, og var sannsynligvis avledet av et medialoppslag som handlet om Hadsel Innland burde orientere seg over til Sortland Kommune.

Men det var noe i denne debatten, der våre sentrale kommunepolitikere ikke deltok, som jeg mener er spennende og interessant. Jeg leser ut av det hele at det skjer noe i Hadsel som våre kommunestyrepolitikere ikke er oppmerksom på, og ei heller er en del av, kan det synes som.

Uansett hvor kommunalnasjonalistisk en måtte være, ja selv for fanatikere, så ville Hadsels kommunegrenser vært tegnet annerledes om det var i dag kommunegrensene skulle settes.

Innlandet ville garantert ha blitt tegnet inn under Sortland slik dagens kommunikasjon og tilknytning til Sortland er. Det samme gjelder for Strandlandet. Hadsels del av Austvågøya ville aldri ha vært en del av Hadsel og Vesterålen om kommunegrensene skulle ha blitt satt i dag. Om Hadseløya og den delen av Langøya som i dag utgjør Hadsel da ville forblitt en egen kommune uten de to øvrige «ringene», er det absolutt grunnlag for å diskutere. Spesielt etter fjorårets budsjettdebatt og vedtak.

Hadsel kommunestyre har i 2016 slått fast gjennom vedtak at Hadsel kommune skal forbli slik den geografisk er i dag. Slik sett vil en kunne anta at den forblir slik inn i fremtiden. Men det er her jeg aner at det skjer noe, i alle fall i deler av kommunen, noe som fort kan endre på det kommunestyret har bestemt.

Etter at fastlandsforbindelsen via RV 822 ble åpnet i 1983, har Sortland vokst seg frem til det naturlige «sentrum» for svært mange på Innlandet. Helt naturlig og forståelig fordi tilgjengeligheten til Sortland er noe annet enn til Stokmarknes og Hadseløya. Gjennom 8 år hadde jeg mitt daglige virke på Hadsel rådhus, der mitt kommunikasjonsmiddel store deler av året var bil. Gjennom disse årene kjørte jeg gjennom Sortland kommune, forbi Sortland rådhus, både til og fra arbeid. Selv om jeg kjørte fort og uten stopp i Sortland, er det allikevel et bilde på en kommunegrense som ikke er helt åpenbar.

Så har Innlandet båtforbindelsen i Hadselfjorden som knytter Innlandet til Hadseløya. Jeg har vage minner om da det gikk ferge fra Kaljord til Stokmarknes. I alle fall har jeg sett gamle bilder av fergeleiet både på Kaljord og i Stokmarknes. Men slik er det ikke lengre. Datidenes ferge var hovedpulsåren mellom Innlandet og Hadseløya.

Dagens utmerkede bilførende hurtigbåt er ikke det samme. Hadde ikke Lonkan og Brottøy ligget der hadde det ikke vært noen bilførende hurtigbåt. Det hadde ikke vært båt i det hele tatt betalt av det offentlige. Jeg tror en fort overser at kommunikasjonen i Hadselfjorden skjer ikke som følge av at Hadsel er en del av Innlandet. Tilbudet er der fordi de fastboende i Lonkan, Helgenes og Brottøy har behov for det. På samme måte som Innlandet hadde det samme behovet før 1983. Ergo er det ikke slik at endrede kommunegrenser nødvendigvis vil endre dagens tilbud. Tvert om!

Når så denne debatten dukker opp er det ikke ut av intet og helt tilfeldig. Debattens undertone er klar og tydelig. Hva får «vi» igjen for å tilhøre Hadsel? Mye av forklaringen mener jeg ligger i årets kommunebudsjett.

Selvfølgelig har ikke kommunestyret noen enkel oppgave. Foruten de som gjemmer seg bak at det er alle andre sin skyld at en gjør som en gjør. Alle endringene er heller ikke til det verre. Men fjorårets budsjettdebatt og vedtak har utløst en debatt om tilhørighet, nettopp fordi tilhørighet oppfattes som fraværende i deler av kommunen.

Selv er jeg av dem som ikke tror på at noe vil bli bedre om en skulle velge å tilhøre en annen kommune, i dette tilfellet Sortland. Jeg er Hadselværing og kommer for alltid til å være det. Tanken på å skulle bo i Sortland har vært fjern for meg, selv om det kanskje ville betydd litt mindre eiendomsskatt.

I siste halvdel av 2016 behandlet formannskapet en fradelingssøknad på Innlandet. De som søkte, ønsket å fradele to parseller for fritidsbolig fra sin egen eiendom. Slik jeg oppfattet saken og søknaden var dette fritidsboliger/hytter tiltenkt familie.

Dette avslo flertallet i formannskapet da noe av arealet var dyrket mark. Jeg er også for at dyrket mark må tas vare på. På Innlandet er det ikke mangel på dyrket mark, det er mangel på mennesker som vil bosette seg på denne vakre plassen. Dog er ikke hyttefolk permanent bosatte mennesker. Men de er mennesker, de også. Mennesker som ville ha brukt butikk, kafé og besøkt arrangementer fra lag og foreninger den tiden de ville ha vært der.

For meg er det muligheten for å holde liv i det lokalsamfunnet jeg er en del av, som vil være det avgjørende for meg om jeg skulle ta stilling til hvor Innlandet skal befinne seg i fremtiden.

Den dagen det ikke utgjør noen forskjell å være administrativt underlagt Hadsel rådhus, innser jeg at veien til Sortland rådhus er 26,9 km kortere enn til Hadsel rådhus. Jeg konstaterer at det er ganske mange som påpeker akkurat dette!

Kjell-Børge Freiberg skriver kronikk hver fjerde uke i Vesteraalens Avis under spalten På en lørdag.