Mikalsen sier nei nå, vil vente til etter valget

Det melder Dagens Næringsliv. Avisen kjenner til at flere av Venstres stortingsrepresentanter mener at en måte å demme opp for Frp-innflytelsen, er å gå inn i regjering selv. Dersom regjeringen utvides med Venstre, må Frp gi avkall på flere statsrådsposter og få redusert politisk innflytelse, skriver avisen.

Vil vente

Fylkestingsrepresentant Arne Ivar Mikalsen fra Hadsel er ikke blant dem som vil haste inn i regjeringskontorene.

- Jeg har registrert at det rører på seg, men det har jeg liten tro på. Vi burde gått inn i regjeringen i 2013, forutsett at KrF hadde blitt med. Det ville gitt ei anna regjering enn den vi har i dag, sier Mikalsen.

Han mener partiet har blitt springende etter regjeringen og måtte forsvare saker, og det har vært «spisse konfliktsituasjoner», særlig knyttet til Frp. Mikalsen mener dette har gjort partiet upopulære.

- Vi er representert i mange komiteer, men får ikke fram vår politikk på grunn av situasjonene mellom oss og Frp, mener han.

I november og desember var konfliktnivået veldig høyt. Regjeringen brukte lang tid å bli enige med Venstre og KrF om statsbudsjettet. Regjeringen var sterkt uenige med sine støtteparti om blant annet bensin- og bilavgiftene.

NTB melder onsdag kveld at Venstre sliter med oppslutningen. På en måling utført av InFact på vegne av VG har Trine Skei Grandes parti kun støtte fra 3,2 prosent av de spurte, og ligger under sperregrensen. Det er et fall på 1,3 prosentpoeng siden forrige måling i månedsskiftet november-desember.

Landsmøte

Mikalsen mener det er lite sannsynlig at partiet velger å gå inn i regjering nå. Det skal holdes et landsmøte i partiet i april. Der vil sannsynligvis regjeringsspørsmålet bli sentralt. Alternativene er enten å gå inn i regjeringen, eller å fortsette som et rent opposisjonsparti.

- Det er veldig liten stemning å fortsette som i dag der vi er et rent støtteparti til regjeringen, mener Mikalsen.