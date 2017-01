Starter egen avdeling i Lofoten og Vesterålen

Lokale ildsjeler har hatt stor aktivitet de siste to og et halvt årene for Dyrebeskyttelsen i Vesterålen, men de har til nå vært underlagt Tromsø-avdelingen. I helgen arrangeres et stiftelsesmøte, der et styre blir valgt og Dyrebeskyttelsen Norge LoVe formelt blir en ny lokalavdeling.

– Vi har vært så heldige og vært under vingene til Dyrebeskyttelsen i Tromsø. Nå er vi klar for å stå på egne bein, sier Bodil Cecilie Hanssen, som har stått i spissen for Dyrebeskyttelsens arbeid i Vesterålen.

– Når vi nå starter lokalavdeling, krever det en del dyktige folk her i Lofoten og Vesterålen. Vi må ha egen kasserer, leder og nestleder, og vi må nå klare oss selv økonomisk.

– Reddet mange dyr

Mona Hansen er også en av dem som har stått i bresjen for å skape et bedre liv for mange kjæledyr i Vesterålen.

– Hva har det å si at dere blir en egen avdeling?

– Det vil si at vi setter oss nye mål om å hjelpe enda flere dyr, vi blir mer strukturert og jobber videre for å stabilisere balansen mellom inntekter og utgifter.

Det var Mari Fjellanger som først så behovet for en avdeling i Vesterålen.

– Hun har bidratt til å redde mange dyr. Hun jobbet hardt og målrettet sammen med Tromsø for å rekruttere flere og flere. For ett år siden ble Lofoten slått sammen med Vesterålen, sier Hansen.

Den siste tiden har Bodil Hanssen stått i spissen for stands og aktiviteter for å få inn penger som går direkte til dyrene.

– Slik har flere og flere frivillige blitt oppmerksomme på Dyrebeskyttelsen og fått et ønske om å bidra. Dette har resultert i ressurssterke personer som har gjort at vi har klart å organisere egne kontaktpersoner for områdene Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Andenes og to på Sortland, sier Hansen.

Tromsø-hjelp

Tromsø har bidratt med råd og veiledning underveis, og de har også i hovedsak stått for utgiftene, slik at inntekter av aktivitetene i Vesterålen har gått til en sperret konto for å opparbeide en startkapital.

– Vi har også jobbet med kommunene for å få støtte. Vestvågøy kommune har støttet oss med 5.000 kroner, noe vi er utrolig takknemlig for. Vi håper å få med oss flere kommuner, da vi ser et stort behov for å fange inn katter og omplassere hunder og andre dyr som ikke har et godt hjem.

– Hva var utfordrende med å være underlagt Tromsø?

– Én utfordring har vært at flere folk ønsker å støtte oss, men når de ser blant annet logo til Tromsø på standene våre, så tenker de at pengene går direkte til dem og ikke til oss. Men Tromsø har hjulpet oss økonomisk. Vi har til nå ikke hatt økonomisk kapasitet til å klare oss alene.

– Hva har fordelene vært?

– Fordelene har vært mange. Mange gode råd, veiledning, og så videre. Tromsø har holdt på i en god del år med dette arbeidet. For 2016 har vi hatt utgifter på til sammen 263.000 kroner og inntekter for omplassering har vært 93.000 kroner, og dette minuset har Tromsø bidratt til å dekke.

88 katter i fjor

Hansen sier det er et stort behov i Vesterålen for frivillige, spesielt til å ta vare på eierløse katter før de får et permanent hjem.

– Behovet for omplassering er stort. Alle våre fosterhjem er fulle. Vi er inne i en tid nå hvor katter fryser i hjel, og vi jobber hardt med å fange inn katter. I flere området har de samlet seg i kolonier.

Det er nemlig katter de omplasserer flest av. I 2016 fikk 88 katter et nytt hjem. I tillegg ble fire hunder, to kaniner og én fugl omplassert i løpet av fjoråret.

– Per nå har vi inne 72 katter, og vi har cirka 65 aktive fosterhjem. Dette tallet endrer seg raskt. Men vi trenger enda flere frivillige – til alle mulige oppgaver, sier Hansen.

Hun har ikke noe klart svar på hvor mange frivillige som jobber i Dyrebeskyttelsen i distriktet, men Facebook-siden for Dyrebeskyttelsen LoVe har drøyt 100 medlemmer.

– Vi har hatt utrolig mange frivillige, til både fosterhjem, til å stå på stand, hente inn katter, kjøre dyr og så videre. De har stilt opp til både små og store oppgaver. Vi hadde aldri klart å redde så mange om det ikke hadde vært for alle våre frivillige.