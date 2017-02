Lang tur til Stø

"Knut Hoem" rykket ut 17 nautiske mil til havs for å assistere båten. Redningsskøyta forlot Myre klokken 1640 og var på land med fiskebåten klokken 1930.

-Det var et langt slep, sier mannskapet ombord "Knut Hoem". Det opplyses at det var et rutinepreget oppdrag uten dramatikk.

-Båten vi slepte til land hadde problemer med fremdriften.

Det har vært eksetremt gode værforhold på fiskefeltene langs hele yttersida av Vesterålen i hele dag.