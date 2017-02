De har kontrollert 140 fartøy

– Vi har utvidet staben og ressursene etter hvert som etterspørselen for fartøysinstruks økte i løpet av 2016, og vi har åtte inspektører og ingeniører som arbeider fulltid med godkjenningen av fartøyene, opplyser Jan-Arvid Hansen i en pressemelding, som er sjef for godkjenningen av fartøyene.

– I tillegg har vi mye kompetanse tilgjengelig i NSK Ship Design i Harstad, sier han.

Har sjøsatt sitt andre gassdrevne fôrfartøy Nordnorsk Shipping og NSK Ship Design, som eies og drives av to øksnesværinger, har sjøsatt sitt andre LNG-drevne fôrfartøy. Også dette skal brukes av Biomar.

NSK Fartøykontroll er en avdeling i NSK Ship Design, som har kontorer i Harstad, men adresse på Myre og er eid av øksnesværingene Kjartan Karlsen og Kristian Høydal.

Selskapet har forberedt seg siden januar 2015 på det nye regelverket og har hatt en god forståelse over hvilke krav som ble gjeldene for fartøyene. Derfor har selskapet jobbet effektivt med næringen, slik at fartøyene ikke har blitt liggende unødvendig til kai.

Øksnesværing driver selskapet som lager havfarmen Øksnesværing Kjartan Karlsen eier og driver NSK Ship Design, selskapet som utvikler havfarm-prosjektet sammen med Nordlaks. Karlsen mener den første havfarmen kan være klar til bygging om et halvt år.

Kontrollselskapet har drevet siden 2002 og har inspisert over 1000 fiske- og fangstfartøy i tillegg til lastefartøyene, og over 50 fartøy for kystnær oljevernberedskap.

– Et tett og nært samarbeid med næringen og Sjøfartsdirektoratet har vært viktig for et godt resultat, sier salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design.