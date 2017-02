- Jeg var dekket av glasskår etterpå

Søndag formiddag blåste det hardt på Vik på Langøya. Sigmund Andreassen var hjemme, og fikk en telefon fra kona om at han måtte kontakte naboen.

Naustet løftet seg

- Sjekta hans hadde blåst opp på veien, og jeg ringte han for å be han dra ned på veien å flytte sjekta. Jeg så at naboen kjørte med bilen sin ned til veien.

Naboen, Roy Arne Breivik, Breivik gikk rundt naustet, og så at det lå materialer inn på veien. Døra som vendte mot havet var åpen, og Breivik så at taket på naustet løftet seg.

- Jeg skulle til å fjerne materialet, men plutselig begynte det å vibrere i lufta. Jeg ser mot havet, og ser at det er helt hvitt. Da forsto jeg at det ville komme et skikkelig vindkast. Jeg sprang mot bilen og hoppet inn. Jeg var i ferd med å kjøre i revers, da hele naustet fløy opp og klasker seg midt i bilen.

Dekket av glasskår

- Hva tenkte du da?

- Jeg så hele taket flyve mot meg, da jeg satt i bilen tenkte jeg at dette er som å sitte på fremste rad på en 3D-kino.

Han var rolig, med tanke på at han bare så takplater som fløy.

- Jeg hev meg til siden, og beskyttet holdet.

Da naustet traff bilen slo det ned taket og hele frontruta knuste.

- Det sprutet glass overalt. Jeg var dekket av glasskår. Men jeg fikk ingen sår, og ble ikke skadet i det hele tatt.

Breivik ble igjen i bilen i 10-15 sekunder, for å være sikker på at alt var ramlet ned. Det var svært lange sekunder for samboeren.

- Hun så det som skjedde og sprang ned mot bilen. Hun var helt askegår i ansiktet, og hun var sikker på at jeg hadde sett mine siste dager. Hun var helt lamslått.

- Sjokk da jeg ikke så han

Nabo Andreassen hadde ikke fått med seg at Breivik hadde gått inn i bilen.

- Jeg ble veldig skremt og redd for at han var i naustet da det lettet. Jeg fikk sjokk da jeg ikke så han.

Og da kom heldigvis Breivik ut av bilen.

- Jeg ble veldig lettet. Det var utrolig bra at han kom seg godt unna naustet, sier Andreassen.

Han forteller at naustet var veldig dårlig festet, og at man i lengre tid har fryktet at noe skulle skje.

Bilen var kjørbar

Etterpå løftet de bort taket med en gravemaskin.

- Og da var bilen faktisk kjørbar. Men jeg vil tro at det er masse skader på bilen. Heldigvis gikk det veldig bra, sier Andreassen.

Breivik tar hendelsen med stor ro. Han har ikke vært til legevakta.

- Etterpå har jeg gjort litt gårdsarbeid. Og nå har jeg laget brownies til «kjerringa», avslutter Breivik.