Får «bare» 65 kroner kiloet

I forrige uke ble det eksportert 14.901 tonn med fersk laks og 584 tonn fryst. Det ble oppnådd en gjennomsnittspris på 64,96 kroner kiloet for fersk laks og 72,02 kroner kiloet for fryst. Det var en nedgang på ei drøy krone kiloet for både fersk og fryst laks i forhold til uka før.

Oppdretterne har likevel ingen grunn til å klage. For ett år siden oppnådde oppdretterne «bare» 53,21 kroner kiloet, og for to år siden var ukeprisen 43,43 kroner kiloet. Det betyr at oppdretterne i forrige uke fikk hele 21 kroner mer for kiloet i år enn i tilsvarende uke for to år siden.

Det har vært et markert prisfall på laks siden nyttår. Særlig for fersk laks. I uke 1 i år fikk oppdretterne smått utrolige 75,25 kroner kiloet for fersk laks. Etter seks uker med eksport har prisene i gjennomsnitt falt med drøyt ti kroner kiloet.