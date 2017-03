Jaaaaaaaaaaaaa!

Etter en tøff høstsesong med mye stang ut, har Øksil spilt godt etter jul - og sakte men sikkert klatret oppover tabellen i førstedivisjon. Før søndagens kamp lå jentene på en tredjeplass, bak NTNUI og BK Tromsø, med mulighet for å gå forbi sistnevnte med tre poeng i søndagens oppgjør.

NTNUI, som nesten ikke har tapt seirekamper i inneværende sesong, avluttet årets serie med to kamper i nord. Lørdag tapte de 2-3 for BK Tromsø, søndag sto et heltent Øksil for tur - gira på å gjøre opp for en rufsete høstsesong.

Kanonstart

I første sett hadde ikke trønderne en sjanse. Øksil tok kontrollen fra start, alt satt som et skudd - særlig servene. Serielederne ble etter hvert tydelig frustrerte, og gjorde en del feil. Øksil ledet på et tidspunkt 14-23, før NTNUI eglet seg innpå mot slutten av settet. På fjerde settball landet de settet omsider 25-19.

Øksil kan ha en tendens til å gå sterkt ut, men falle bakpå i andre sett. Det gjorde de ikke søndag. Første del av andre sett var riktignok noe mer jevnspilt enn det første, men hele tiden med Øksil i føringen. Så stakk de av - og vant til slutt 25-17.

Snudde kampen

Da tredje sett ble blåst i gang hadde ikke serielederne mye selvtillit igjen, så det ut som. Øksil tok i løpet av noen minutter ledelsen 8-1. Men det skulle bli langt mer spennende enn som så. De grønnkledde jobbet seg innpå, og tok for første gang ledelsen midtveis i settet. Etter en vanvittig spennende avslutning, endte settet 25-23 i NTNUIs favør.

Fjerde sett ble ulidelig spennende, og det var nok ikke bare spillerne på banen som hadde høy puls. NTNUI ledet an store deler av settet, men Øksil kjempet seg opp, og tok ledelsen første gang på settsifrene 21-20. I minuttene som fulgte skulle lagene ha flere settballer hver. Stemninga var elektisk i hallen, og noe skuffet måtte publikum se at NTNUI tok settet 30-28. Dermed ble det heller ikke tre poeng og andreplass for Øksil.

Kampen gikk inn i sitt femte og avgjørende sett. NTNUI gikk kjapt opp i ledelsen - så mye som 8-2 på et tidspunkt. Det hele begynte å bli litt vel nervepirrende, men Øksil-jentene ga seg ikke. De hentet inn NTNUIs forsprang - og gikk etter hvert også opp i ledelsen. Jubelen sto i taket da Øksil, etter en intens og ufattelig spennende kamp, vant siste sett 15-13 og kampen 3-2.

VOL kommer tilbake med reaksjoner på kampen.