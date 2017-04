Feil gjør at 110-anrop fra hele landet blir satt til Oslo

Nødetatene over hele landet er rammet av en feil som gjør at nødanrop blir satt til Oslo. Derfor bes folk om å oppgi både fylke og kommune når de ringer.

– På grunn av feil i georutingen oppfordrer vi ved nød at en opplyser fylke og kommune tidlig i samtalen, slik at en raskt blir satt over til riktig 110 sentral, tvitrer blant andre 110 Telemark.

Feilen gjelder alle nødetater, men ikke alle anrop.

Telenor opplyser at det er en feil i georutingen som er knyttet til nødnummer 110 i hele landet.