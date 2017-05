Vil kaste regjeringa

I Hadsel er det Arbeiderpartiet, SV, Fagforbundet og LO som står bak markeringa av 1. mai. I valgkampåret 2017 var regjeringsskifte og arbeidsplasser hovedtema.

"Veivalg og verdivalg"

- Et veivalg og et verdivalg, sa hovedtaler Øystein Mathisen, leder for Bodø Arbeiderparti og rådgiver for ordfører Ida Pinnerød.

Dette er det samme budskapet Ap-leder Jonas Gahr Støre formidlet i en kronikk på VOL.

– Minner oss om at Norge ikke ble verdens beste land å bo i fordi vi hadde flaks – Årets stortingsvalg er et veivalg og et verdivalg. 1. mai minner oss om at Norge ikke ble verdens beste land å bo i fordi vi hadde flaks, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i et innlegg på VOL.

Både Mathisen og AUFs Viktoria Linea Høybakk, som holdt appellen, trakk frem arbeidsplasser og kamp mot arbeidsledighet som valgkampsak nummer en.

Ungdom og ledighet

Med høy arbeidsløshet øker forskjellene mellom folk, og verken Frp eller Høyre har svar, framholdt Mathisen, som trakk paralleller til en bekymringsverdig utvikling i Europa, der høye ledighetstall blant unge har skapt frustrasjoner og sinne.

- Vi er ikke der i Norge, men vi er på vei dit. Vi har gått i gal retning, sa han blant annet, og viste til økt arbeidsledighet og økende sosiale ulikheter.

- Alle skal med!

"Galopperende galskap"

AUF-eren Høybakk mener regjeringen har vist seg handlinglammet, og at Høyre og Frp lukker øynene for det hun karakteriserer som en arbeidsledighetskrise:

- Vi har den høyeste arbeidsledsheten på 20 år. Det er en krise. Jeg kaller en spade for en spade, sa ungdomspolitikeren., som mener dagens regjering er handlingslammet.

Hun synes det er skuffende at de ikke ser at det må offentlige tiltak til for å stansen den "galopperende galskapen".

"Trygge jobber - nytt flertall "

Parolene i år var blant annet "Trygge jobber - nytt flertall", "Nei til privatisering" og "Arbeidsfolk skal slippe å stå med lua i handa igjen. ALLE SKAL MED!"

Parolen "Oljefritt LoVeSe - nei til konsekvensutredning" samlet flest på Sortland. I Hadsel var det ingen slik parole, såvidt VOLs utsendte klarte se.

Godt oppmøte

Det var godt oppmøte på årets markering, og med både drillkorps, trommedamer og musikkforening med på laget, ble det et langt tog som beveget seg gjennom regn-elingene opp til samfunnshuset.