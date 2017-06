Det skal kunne tjenes penger på barn som er avhengig av at fellesskapet stiller opp, sies det. Mye penger. Utallige medieoppslag om økt kommersialisering, vanvittig store overskudd, også til internasjonale konserner, utløser ingen handlekraft fra sittende regjering. Mens det spinkes og spares ellers i barnevernet, renner våre fellesressurser nærmest uhemma ut til noen som har sett muligheten til å bli rike på barn som trenger omsorg fra barnevernet.

I Stortinget benyttet vi nå muligheten i forbindelse med behandling av barnevernloven til å foreslå at vi får gjennomgått reglene for anbud i barnevernet. Vi ba også om å få foretatt en kvalitetssikring, kontroll og begrensning av uttak for private aktører. Til tross for at regjeringen selv sier: «Markedet for private aktører i barnevernet er på flere områder uoversiktlige og krevende å manøvrere i», viste Høyre og Fremskrittspartiet ingen interesse for konkret oppfølging. Ikke hadde de egne forslag og våre forslag stemte de imot.

Det å bruke våre felles skattepenger til å gi utrygge barn en bedre framtid, er jeg sikker på at de fleste kan stille seg bak. At regjeringspartiene bare trekker på skuldrene, når de samme skattepengene går til urimelige overskudd til konserner, er jeg like sikker på at det er flere enn meg som misliker sterkt. Barna fortjener bedre, og det betyr en klokere bruk av offentlige midler.