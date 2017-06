– Narom er et viktig redskap i nord- områdestrategien

Under åpningstalen sa Ebbesen at «Narom et viktig redskap i regjeringens nordområdestrategi for å sikre kunnskapsoppbyggingen i nord. Vi vet at det foregår en betydelig romvirksomhet i Nord-Norge og på Svalbard, og denne virksomheten spiller en stadig viktigere rolle i næringsutviklingen i nordområdene.»

Videre sa Ebbesen at « måten Norge gjennom Andøya Space Center og Narom utnytter unike nasjonale ressurser og rominfrastruktur i sitt arbeid for å øke interessen for real- og teknologifagene, er også lagt merke til internasjonalt, blant annet i ESA. I tillegg er Narom en viktig lokal aktør her på Andøya, med de synergier virksomheten gir i nærområdet. Som et tydelig signal fra Regjeringen om at det arbeidet og de mulighetene som finnes her, ble den årlige grunnfinansieringen økt fra 8,4 millioner til 15 millioner ved årets behandling av revidert nasjonalbudsjett.»

Under åpningen hilste også politisk rådgiver Roar Grøttvik fra medarrangøren Utdanningsforbundet velkommen. Grøttvik viste til det gode 15-årige samarbeidet som har eksistert mellom Narom og Utdanningsforbundet.