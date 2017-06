Nordnorsk opptur

New Articles

Dette kommer frem i en pressemelding fra Sparebank 1 Nord-Norge.

Kronen holder seg svak

– Den økonomiske veksten i Nord-Norge fortsetter i alle fall to år til, sier Janson.

Dette er noe som er kommet frem i en fersk analyse, som Sparebank 1 Nord-Norge har gjort av nordnorsk økonomi. Banken tror at den norske kronen kommer til å holde seg svak, samtidig som rentene vil holde seg lave. Konsekvensene av det er gode tider for et Nord-Norge som ikke er avhengig av olje og gass.

– Selv om lav kronekurs og lave renter på mange måter er et symptom på at økonomien ikke er sunn, slår dette positivt ut for Nord-Norge for øyeblikket. Vi eksporterer varer verden vil ha, og akkurat nå til en pris som gjør oss svært konkurransedyktig, sier Jan-Frode Janson.

Turismen øker

Turismen øker også. Nord-Norge er den plassen i Norge flest reiser til. Når krona er så lav som nå, har flere og flere råd til å reise til Nord-Norge.

Janson kan fortelle at den uttellingen landsdelen har for øyeblikket, er historisk.

Utvikling i Boligmarkedet

Boligmarkedet får også en annen situasjon enn andre steder i landet.

– Styresmaktene ønsker å regulere boligmarkedet gjennom nye boligforskrifter som trådte i kraft ved nyttår. Vi ser at dette virker også i nord. Likevel ser vi fortsatt prisvekst i boligmarkedet i Nord-Norge. Om enn vesentlig lavere enn før. Dette er en sunn utvikling, og en utvikling jeg hilser velkommen, sier Janson.