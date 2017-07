Minimåse kommet til verden

New Articles

– Dette er hyggelig og spennende. Samtidig er dette uvanlig, sier fugleinteresserte Ole Petter Bergland i et intervju til VOL mandag morgen.

Han forteller at grunnen til at den har bygget rede der, er nok fordi at han har god utsikt for eventuelle farer gjennom gitteret.

Kan ende godt

Kulturfabrikken og Ole Petter Bergland ber folk holde seg unna.

– Dette kan få en «happy ending». Hvis innbyggere og turister, i Sortland, kan holde mest mulig avstand så skal dette gå bra.

Bergland kan også fortelle at den høye kanten på kurven, skal ikke ha mye å si for at fuglen skal klare seg.

– Hvis den får nok mat og blir passet godt på, skal den få kraft nok til å komme seg opp.

Har fått navn

VOL har også vært i kontakt med Kulturfabrikken som tidligere har bedt folk holde litt avstand. De kom tidlig ut med at sykkelen ikke måtte flyttes. Mandag morgen møter vi Tone Toften på vei til morgen møte.

–Dette var vi ikke klar over. Vi må vel diskutere oss frem til et navn til den lille.

Navnet til minimåsen ble Marcel, eventuelt Marcela. Kommer helt an på kjønnet. Måsen er blitt oppkalt etter gårsdagens vinner av Tour de France.

– Måtte jo bli et sykkel navn når den er født i en sykkelkurv, sier Toften.

Toften ber også publikum holde avstand, slik at den lille fuglen kan vokse og fortsette livet.

NB: Måsens mor er på vakt og nøler ikke med å angripe om nødvendig. Hold avstand.