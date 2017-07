Krever offentlig forsvarsrapport

New Articles

– Forsvarsdepartementet må skjerpe seg. Dette går virkelig ikke an. Hver gang det er en faglig vurdering og en rapport, må man slite og dra i systemet for å få en offentlighet. Og selv da er det et minimum som kommer ut, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen ifølge Dagens Næringsliv.

Tidligere i år ba ifølge avisen Heimevernet-sjef Tor Rune Raabye om en rapport om Heimevernet. Arbeidet med en slik rapport er blitt utsatt, men Landsrådet for Heimevernet mener at det foreligger en rapport som nesten er ferdig.

Utsettelsen ble bestemt i Forsvarets forskningsforum, som ledes av vesterålingen generalmajor Odd-Harald Hagen i Forsvarsdepartementet, og administrerende direktør ved FFI, John-Mikal Størdal.

Ifølge nettstedet Aldrimer.no sier rapporten at Heimevernet bør bestå av omtrent 14.000 flere soldater enn det regjeringen legger opp til i sin plan. Aldrimer rapporterer at rapporten i hovedsak er ferdigstilt, og sier at konklusjonen er «politisk sprengstoff» i det kommende stortingsvalget.

– Det kan virke som om dette går inn i en tradisjon fra Forsvarsdepartementet om å holde ting unna offentligheten. Det er ikke sikkert konklusjonen i rapporten passer sammen med konklusjonen departementet vil ha, sier Navarsete, ifølge DN.

Klassekampen har gjennom flere artikler belyst situasjonen til Heimevernet. Ifølge en gradert rapport fra forsvarssjefen som avisen har fått tilgang til, var kun ett av landets 249 heimevernsområder beredskapsklart ved årsskiftet.