Hentet i helikopter etter fall på Møysalen

Politiet i Nordland meldte tirsdag ettermiddag om at en kvinne i et turfølge hadde ramlet og slått seg på Møysalen.

– Kvinnen har fallskader, og har slått hode, håndledd og brystkasse, opplyste redningsleder Jakob Carlsen ved Hovedredningssentalen Nord-Norge til VOL i 17.30-tida.

HRS Nord-Norge fikk melding om hendelsen 16.56. Ambulansehelikopteret stasjonert på Evenes ble sendt til stedet.

– Kvinnen skal befinne seg på eggen vest for toppen av Møysalen. Ifølge turfølget skal det være mulig for helikopteret å lande like i nærheten, sa Carlsen til VOL.

Klokken 19.09 melder HRS at kvinnen er hentet ned fra fjellet og fraktet til sykehuset på Stokmarknes. Det med lettere skader.

Det siste døgnet har HRS Nord-Norge bistått fjellklatrere eller turgåere ved fem tilfeller i Nordland og Troms. Kvinnen på Møysalen er den første som har skadet seg, de andre har gått seg fast i fjellet.

– Når det er finvær og folk har fri går flere i fjellet, og vi får gjerne travlere dager, så dette er helt typisk – og ikke spesielt for i år, sier Carlsen.