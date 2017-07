Sterkere krone gir billigere utenlandsferie

New Articles

Kronen har styrket seg 2 prosent mot euroen siden begynnelsen av juli. Mot dollaren har kronen styrket seg nesten det dobbelte. Det opplyser DNB i en rapport tirsdag morgen.

I dag er den amerikanske dollaren verdt 7,99 kroner. Ikke siden oktober i fjor har dollarkursen vært så lav.

Det betyr billigere utenlandsferie for nordmenn. En hotellovernatting til 200 dollar natten koster nå 140 kroner mindre enn i midten av mai, skriver Nettavisen . På en to ukers ferie i USA vil man derfor spare 1.820 kroner i overnatting hvis man befinner seg i dette prissjiktet.

Også euroen har blitt svakere mot kronen siden sist. I dag er den verdt 9,32 kroner, mens den i juni lå på 9,49 kroner, ifølge tall fra Norges Bank.

Det så lenge ut til at kronen ikke ville styrke seg denne sommeren. I juni førte et prishopp på euroen til at det ble langt dyrere for nordmenn å feriere i land der euroen brukes, ifølge Sparebank 1. Euroen gjorde et hopp fra 8,86 kroner i februar til 9,49 kroner i juni.

57 prosent av nordmenn planlegger å feriere i utlandet i løpet av sommermånedene, ifølge hovedorganisasjonen Virke .

(©NTB)