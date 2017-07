Kan ta inntil tre måneder før klagen blir behandlet

New Articles

Da kommunestyret i Øksnes i mai skulle behandle klagesaken om reguleringsplan og utbygging på Kjærlighetshaugen, vedtok flertallet å sende den tilbake til administrasjonen.

Vil avvise plan for Kjærlighetshaugen: Rådmannen står på sitt Kommunestyret i Øksnes var ikke fornøyd med administrasjonens behandling av klagesaken rundt Kjærlighetshaugen, og sendte den i mai tilbake. Rådmannen har utredet saken på nytt, og står på sitt. Igjen rådes politikerne til å avvise reguleringsplanen som åpner for utbygging ved haugen.

Sendt til Fylkesmannen

Bakgrunnen for saken er at to beboere i området klaget på kommunestyrets vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplanen, som åpner for utbygging på Kjærlighetshaugen, ett av få gjenværende friluftsområder langs sjøkanten i Vornes.

Rådmannen hadde i sin innstilling gitt klagerne medhold, og rådet politikerne til å avvise planen. Politikerne var imidlertid ikke fornøyd med saksfremlegget og behandlingen av klagen, og sendte den tilbake. Høyre kalte utredningen partisk, og ba om en ansvarlig saksutredning. Det ble også bedt om at administrasjonen vurderte lovligheten av kommunestyrevedtaket.

Får bygge på Kjærlighetshaugen, men må vente på ny vei: – Vi skal ikke frede oss til fraflytting Samtlige partier, bortsett fra SV, stemte tirsdag for å godkjenne den omdiskuterte detaljreguleringen og boligutbyggingen på Kjærlighetshaugen på Myre, med én forutsetning: Byggestart utsettes til ny adkomstvei i området står klar. – Vi skal ikke frede oss til fraflytting, sa Høyres Johnny Rinde Johansen. Administrasjonen utredet saken på nytt, og i deres forslag til innstilling sto de på sitt, og oppfordret nok en gang politikerne til å avvise reguleringsplanen.

Da kommunesstyret behandlet klagesaken i juni, ble det etter forslag fra ØTL vedtatt å avvise klagen fra naboene som vil ha utbyggingen stoppet. Dermed ble saken sendt videre til Fylkesmannen for behandling.

Lang behandlingstid

Kommunen og de involverte partene må nå belage seg på lang saksbehandlingstid. Det varsler Fylkesmannen i et brev sendt til Øksnes kommune denne uka.

– Klagesaken blir behandlet her så snart som mulig. På grunn av saksmengden må det likevel påregnes at saksbehandlingstiden kan bli på inntil 12 uker fra saken ble mottatt her, skriver seniorrådgiver Lill Hildonen til Øksnes kommune.