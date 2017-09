– Det er ikke ofte vi har verdensmestere innom

New Articles

Valentina Gunina er bare 28 år, men har allerede rukket å bli europamester for damer to ganger, i 2012 og 2014.

I 2012 ble hun også verdensmester i lynsjakk. Hun har vunnet olympisk gull i lagsjakk for damer tre ganger, første gang som 21-åring.

15 pågående spill

Onsdag ettermiddag besøkte hun Skibsgården på Sortland for samtidige spill mot 14 medlemmer fra Sortland Sjakklubb, samt leder Stein Jensen i Harstad Sjakklubb.

– Det er ikke ofte vi har verdensmestere på Skibsgården, så dette er stort, sa senterleder Bjørn Heireng mens publikum og spillere ventet på verdensmesteren.

– God tid

Da hun entret lokalet, var det kjapt i gang med de 15 spillene hun totalt hadde halvannen time på å gjennomføre. Hver av de lokale spillerne hadde en halvtime til rådighet.

Nestleder Martin H. Larsen i Sortland Sjakklubb og Stein Jensen fra Harstad Sjakklubb satt og pratet med hverandre etter at et par trekk var gjennomført og virket ikke nevneverdig stresset over å spille mot en verdensmester.

– Vi har god tid. Jeg tror hun taper noen av partiene, sa Larsen selvsikkert før Gunina kom tilbake for å utføre nok et kjapt trekk.

Om han får rett, var ennå ikke klart da denne saken ble publisert.