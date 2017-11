Arbeiderpartiet fortsetter fallet

New Articles

Ap får 25,1 prosents oppslutning på siste partibarometer fra Opinion, ned 0,7 prosentpoeng fra forrige måling. På ett år har partiet falt med 11 prosentpoeng.

– At Ap ikke har klart å mobilisere i høst, henger sammen med et dårlig halvår. For å komme seg ut av det må Arbeiderpartiet på banen og snakke om politikk igjen. I det siste har det handlet mye om andre ting enn politikk, som meningsmålinger i valgkampen og interne uenigheter etterpå. Det begeistrer selvfølgelig ikke velgerne, sier daglig leder Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Målingen er utført av Opinion for ANB. SV og Senterpartiet kan notere en liten framgang, på henholdsvis 1,4 og 0,6 prosentpoeng til 7,3 og 11,2 prosents oppslutning.

I de siste årene har tradisjonelt store sosialdemokratiske partier i Europa nærmest kollapset. Blant annet tidligere partisekretær Martin Kolberg i Ap har advert mot at det samme kan skje her.

Men Gerhardsen er uenig.

– Jeg har ingen grunn til å tro at Arbeiderpartiet nå er inne i samme dårlige trend som vi har sett i en del andre land, sier hun.

De øvrige partiene har oppslutningen som følger (endringer fra sist måling i parentes): Høyre 25,1 (-0,7), Frp 14,9 (+0,0), KrF 4,0 (-0,1), Venstre 4,3 (+0,2), Rødt 2,8 (+0,6), MDG 3,8 (-1,1), Andre 0,9 (+0,2).

Meningsmålingen er basert på 956 intervjuer foretatt mellom 31. oktober og 6. november. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng.