Kan du kattespråket?

"Mjau» er et viktig ord for en katt. Men du vet kanskje at det ikke alltid betyr det samme? For eksempel kan det bety «hei» når du treffer katten din. Fremmede katter kan også si hei (mjau) til deg på gaten.

Mjau kan også bety «jeg vil!". Akkurat hva katten vil, forstår du ofte ut ifra situasjonen. Typiske «jeg vil»-mjau kan for eksempel bety «jeg vil ha mat» eller «jeg vil ut».

Maling og knurring

At katten maler, betyr som regel «jeg trives veldig godt». Det skjer særlig når den blir klappet eller får mat. Men det hender også at katter maler fordi de er redde eller syke. Forskerne tror katten bruker malingen for å trøste seg selv.

Knurre kan katten også gjøre. Da sier den ofte «hold deg unna» til en hund eller en annen katt.

Ører og øyne

Høye ører som er vendt forover, betyr at katten er oppmerksom og interessert. Hvis ørene legges ned, og peker til siden eller bakover, sier katten derimot at den er sint eller redd.

Hvis pupillene i øyene er kjempestore, er katten klar for å forsvare seg – eller i lekehumør. Bitte små pupiller kan bety både «jeg sint» og «jeg er tilfreds», her må du vurdere situasjonen.

Kroppsspråk

Når katten strekker ryggen opp mot hånden din, sier den «mer kos!» Og når den gnir seg mot beinet ditt, sier den faktisk: «Dette er mitt område!»

Halen er også veldig pratsom. Når den peker rett opp, er katten glad. Men sjekk pelsen på halen: Stritter den? Da er ikke katten glad likevel, men sint eller redd. Og stikker katten halen ned mellom beina, er den usikker eller redd.