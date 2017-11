Færre eldre kvinner sier de er religiøse

New Articles

Det er en betydelig nedgang fra tilsvarende undersøkelse i 2011, da 79 prosent svarte det samme, skriver Dagen.

– Forklaringen jeg tror mest på, er at det er en annen generasjon som går inn i den aldersgruppen, sier Mari Lande With i seksjon for levekårsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB) til avisen.

Hun presiserer at det er en viss usikkerhet knyttet til tall fra utvalgsundersøkelser, men sier samtidig at forskjellen blant de eldre er så stor over tid at det må ha skjedd en utvikling.

En av forklaringene kan være at dagens eldre er en annen type pensjonister enn de som tilhørte gruppen i 2011, mener With.

– Det er en gruppe der kvinner i større grad har vært yrkesaktive enn de tidligere generasjonene, sier hun.