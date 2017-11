Tidligere WWF-topp slutter på dagen hvis Røkke borer etter olje i nord

New Articles

Marinbiologen takket nylig ja til å bli leder for olje- og fiskerimilliardær Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel).

Skipet blir 181 meter langt og skal blant annet fjerne plast som flyter i havet.

Selv om prosjektet hun er engasjert i betegnes som et miljøinitiativ, vedgår Jensen at den nye arbeidsgiveren driver med virksomhet hun selv ikke støtter. Et av Røkkes viktigste selskaper er Aker BP, som fortsatt satser knallhardt på olje.

– Dette med oljevirksomheten er et kjempeparadoks og er en del av grunnen til at jeg nølte så mye med å si ja til jobben. 80 prosent av klimaendringene er forårsaket av olje, gass og kull, og skal vi gjøre noe med klimaproblemene, må vi gjøre noe med denne virksomheten, sier Jensen til Nettavisen.

Som leder av WWF tok hun flere ganger avstand fra oljevirksomhet i sårbare naturområder, deriblant områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

På spørsmål fra avisen bekrefter Aker BP at de har ambisjoner om å bore etter olje i Lofoten, dersom de får grønt lys fra myndighetene.

Får de det og ender med å bore, sier Jensen at hun vil trekke seg umiddelbart.

– Ja, hvis Aker BP starter boring i Lofoten, er det helt uaktuelt for meg å fortsette i jobben min. Det har jeg gitt krystallklart beskjed om. Det går ikke, sier hun.