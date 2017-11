Trio skal trene Stokmarknes neste sesong

New Articles

Etter at Kristian Røsnes Hansen (nylig presentert som ny Morild-trener) ga seg i SIL tidligere i år, har ledelsen i fotballgruppa vært på trenerjakt.

En søken som nå altså er over. Leder i fotballgruppa, Håvard Myhra, kunne mandag fortelle at brikkene er på plass og at Anders Fjeld Eilertsen blir ny hovedtrener for Stokmarknes-herrene.

Assistenter blir Stein Magne Pedersen og Wilfred Nymoen.

– Dette er ei løsning som vi i styret er veldig fornøyd med. Vi har fått trenere som har vært med i gamet ei stund og ser frem til å komme igang med neste års oppkjøring, melder Myhra.