Moltelag gir opp - gir pengene til pårørendeforeninger

Siden juni har Andøy moltedyrkarlag prøvd å få seg et nytt styre, men uten hell. Dermed har de funnet ut at de bare må gi seg.

– Vi må beklageligvis gi oss. Vi har prøvd gjennom årsmøter å få til et nytt styre, men det virker ikke som det er noen som er interessert i å fortsette, sier leder i Andøy moltedyrkarlag Alice Raanes. Sammen med seg i det nåværende styret har hun Jan G. Edvardsen som nestleder, Ola Solberg som aktivitetsleder, Ann-Christine som kasserer, Ann-Marie Heggelund Olsen som sekretær og Ingolfur Jakobson som styremedlem.

Forskning

Andøy moltedyrkarlag ble opprettet på 80-tallet, og har siden da drevet med mye forskjellig.

– Formålet ved oppstarten var å undersøke og dyrke. Det har vi gjort. Vi fikk midler til forskningsprosjekter som gikk på både skjæring og gjødsling. Vi fant ut at gjødsling i alle fall funker. Vi er usikker på skjæring. På 90-tallet ble det også gjort flere typer grøfting og fresing. Det vi vet er at multebæra er uforutsigbar, sier hun. Hun legger også til at kystbæra er full av antioksidanter og andre gode vitaminer. Den er litt rødligere i fargen.

Masse penger

Pårørendeforeningen på Andenes, Dverberg og på Åse får dermed 15.000,- kroner hver.

– Jeg er overveldet. Jeg hadde ikke drømt om dette. Pengene kommer godt med, sier Alfhild Gjesback i Andenes pårørendeforening.

– Vi fikk et lite signal om at det kunne komme noen kroner, men vi visste ikke at det var snakk om så mye. Det er fantastisk at det var så mye penger.. Det er veldig fint å se at jobben vi gjør blir lagt merke til, sier John Helmersen i Pårørendeforeningen for ABBS. Gjesback skriver under på det.