Halvars restemattips

Hva er den optimale restematretten? Pytt-i-panne! Her kan du kjøre i alt. Det går fort å lage også, du kommer sikkert til å henge nok over grytene i jula i utgangspunktet. I en pytt-i-panne kan du bruke ribbe, pinnekjøtt og min favoritt: oksetunge. Lutefisk har jeg ikke testa, og jeg tror kanskje ikke den er det som er best egna egentlig. Men mye av tilbehøret funker fint, baconfett, eggesmør, ertestuing og ikke minst poteten.

Vil du at restemat-pytt-i-panna skal bli noe enda bedre, så finn frem edamerosten du har lagret i 3-4 år og riv den over som parmesan. Ah, du har ikke lagra edamer! Ikke jeg heller, men jeg har smakt edamer som har vært lagret i 5 år, dødsgodt! Oppskrifta er enkel: kjøp edamer, legg den i en bod som er relativt kald året rundt, sånn 2-3-4 grader. Har du plass nederst i kjøleskapet er det perfekt. Den kan lagres lenge altså og Tine sier selv at den kan lagres i minimum 6 år. Du kan altså la den ligge lenger om du har tålmodighet til det.

Julerestepytt-i-panne med pinnekjøtt, oksetunge, rødkål, egg, løk, kålrotstappe og persille

Oppskriften er til 4 personer selv om den er litt diffus

Du trenger – rester, og her det mye rart som funker. Ribbe, pinnekjøtt, oksetunge, ja til og med skalken på lammerullen passer fint.

Kokt kald potet

Løk, vanlig, rødløk eller sjalottløk

Rødkål, rå eller ferdig kokt

Kålrot – rå eller ferdig kålrotstappe

Egg

Baconfett

Persille, gressløk, kjørvel, dill, noen ferske fine urter, har du ikke det går det helt fint altså

Salt og pepper

Brød

1. Begynn med å finn frem alt du har av rester og som du er hypp på å få brukt opp, det er så mye bedre å spise det enn å kaste det. For deg, for samvittigheta og for lommeboka. Finn frem en god stekepanne. Har du baconfett har du det i panna først. Ha på god varme, vi vil gjerne ha litt stekeskorpe på restene vår skjønner du. Jeg kan ikke overdrive hvor godt det er med stekeskorpe, på nesten hva som helst. Har du ikke baconfett kan du bruke ribbefett eller solsikkeolje. Når fettet er skikkelig varmt har du i potetene som du har delt opp i fine små biter. Ikke legg en svær haug i stekepannen, har du lyst til å lage veldig mye pytt-i-panne vil jeg anbefale at du steker i flere omganger. Har du for mye i stekepannen vil nemlig temperaturen i panna synke såpass at maten ikke blir stekt, men kokt. Tenk at alle bitene du har i stekepanna på en eller annen måte skal være i kontakt med panna.

2. Når potetene har fått steke i 3-4 minutter og begynner å bli fine og gyldne finner du frem ei sil og en kasserolle. Sett silen over kasserollen og hell potetene over i silen og la dem kjapt få renne av seg. Ta fettet som har rent av potetene og hell det tilbake i stekepanna. Dette gjør vi av flere grunner. Den ene er at dette fettet smaker godt, er det baconfett, smaker det jo bacon, det har også fått smak av potetene. Vi skal nå steke kjøttet. Der må vi også ha litt fett, nå slipper vi å tilføre nytt fett og kan bruke fettet på nytt, her snakker vi ekte restemat. Det ville også blitt veldig fettete om man bare tilførte nytt fett hele tiden. Har du rå kålrot, steker du den likedan som potetene, du kan også bruke gulrot. Det samme gjelder løken.

3. Fettet er i panna igjen og er godt og varmt. Har du pinnekjøtt river du det opp, ikke i hiv i hele «pinner», skjær det av beinet og del det opp i biter som er like store som potene, gjør det samme med oksetunga og ribba. Er det svor igjen på ribba tar du den av og sparer den til senere, har du den i stekepanna nå kan du nemlig risikere at den sprø, fine svoren du fikk til på julaften blir soggy og kjip sammen med alle de andre deilige restene dine. Kjøttet du skal ha i steker du på samme måte som potetene. Når de har fått fin stekeskorpe siler du og har fettet tilbake i pannen.

4. Stek eggene, det kan du, steke et speilegg. Løft dem forsiktig av og over på tallerkenen du skal servere på og ha alle delene til pytt-i-panna tilbake i stekepanna. Bland godt, kvern over godt med pepper og smak om det trenger litt salt, i så fall, ha på salt. Har du litt rå rødkål finkutter du den og blander den inn nå. Når alt er varmt er det vel bare å strø over litt grovhakkete ferske urter og rive over litt eldgammel edamer. Kålrotstappen og den ferdigkokte rødkålen varmer du bare opp i kjeler ved siden av, om du har altså, har du ikke har du sikkert noen andre rester som passer perfekt til en pytt-i-panne!

Shit! Det var julerestemåltidet sitt det! God jul! Snakkast!

Halvar Ellingsen

Mesterkokk og sigerfjording