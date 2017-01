Tok publikum tilbake til 80-tallet

Låtene fra blant andre Michael Jackson, ABBA og The Kids slo godt an, og med sine 80 tall’s antrekk skapte juniorkorpset den komplette 80-talls stemning. Gamle slagere kom på rekke og rad; Forelska i lærer`n, Thank you for the music og Mambo no. 5, ikke rart at både trampefoten og sangstemmen lot seg rive med hos de som hadde funnet veien til Kulturfabrikken denne lørdagen. Ikke bare var det juniorkorpset som opptrådte, aspirant korpset deltok og noen av korpsets mødre klarte heller ikke dy seg. Konserten ble kjørt i to deler, hvor pausen ble benyttet til kafè og loddsalg.

Vel blåst Sortland juniorkorps; nok et bevis på at det fortsatt spirer og gror godt i musikkmiljøet på Sortland.

