En kveld med vanskelige følelser

Ideen bak dette teaterstykket kommer av ønskene om å bryte barrierene som hindrer folk i å være seg selv, og se det gode i livet. Holand-søstrene mener det er veldig viktig at dette blir snakket om, og syntes at tallet på unge som i dag sliter psykisk er skremmende.

- De får unge til å se temaet på en helt ny måte, sier Kim-Remi Kjesbu, som var en av de unge som stilte opp for å se teateret.

Unge Kjesbu legger spesielt merke til hvordan søstrene formidler dette på en veldig voksen måte, men samtidig på en måte som når ungdommer bra.

- Psykisk helse er et tema som blir alt for snakket om, og mange ungdommer stenger dette inne i seg selv. Dette er viktig å få endret på.

Prest

Sammen med søstrene på scenen i kveld var Odd Eider og Henriette Oudmayer.

Odd er prest, og bryr seg veldig mye om den psykiske helsen til ungdom. I kveld var første gang han deltok på noe slikt, noe han syns var en stor forandring i forhold til å stå på en prekestol. Som prest er det flere unge som kommer til han, for å snakke om hans problemer.

- En episode jeg husker spesielt godt var en jente som fortalte meg at det beste hun visste var å kunne betro seg til meg, for da kunne hun ta av seg masken sin, forteller han.

Henriette Oudmayer derimot er bare seksten år gammel, og begynte tidlig å kjenne på det psykiske presset. Allerede da hun gikk i syvende klasse var hun begynt på sovemedisiner, og mobbing var en vanlig del av dagen.

- Jeg sammenlignet med ofte med andre jenter, og ønsket å være like tynn som dem. Jeg ønsket å ha like langt hår, eller like ren hun.

Nå har Oudmayer lært at det er viktig å være fornøyd med akkurat slik man her, og ikke sammenligne å konkurrere seg mot andre.

Bakgrunn

«Kom som du er» er en kveld med det beste fra den kritikerroste forestillingen Gjemsel og suksessen God Nok-festivalen. Søstrene Holand advarer om at du muligens går hjem fra dette showet litt rikere (på innsiden).



Showet er et initiativ av Nordland Fylkeskommune.