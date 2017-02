Sigerfjording har fullført klassereisen

Linn Elise Rølvåg vant i forrige uke svennetittelen i kokkelauget, mot Simen Havig-Gjelseth. Som vinner, har hun derfor holdt på med et krevende mesterstykke i samme laug.

Mester

Linn Elise fra Sigerfjord kjemper om TV-seier I kveld er det duket for nok en reality-premiere med en deltaker fra Vesterålen. Denne gang er det Linn Elise G. Rølvåg fra Sigerfjord som skal i ilden.

I kveldens sending får vi vite om hun har klart mesterstykket, og dermed blir mester. I så fall blir det mestermiddag, og visning av Rølvågs slektsfilm.

- Når man blir mester, går man fra å være fattig bonde til å blitt mer privilegert. Akkurat det er ikke så nøye for meg, det viktigste er at mesterne får anledning til å høre litt om sin egen slektshistorie, sier Rølvåg til VOL.

I Anno reiser 14 deltakere tilbake i tid for å oppleve ulike epoker i norsk historie. De skal jobbe seg opp fra fattigdom og slit til rikdom og ære.

Samarbeider

For å klare det, er de avhengige av å samarbeide, og å hjelpe hverandre.

- Uten alle er det ingen, det er restens fortjeneste at en blir mester. Det er en ufattelig fin gjeng, der vi alle var enige om at det beste for alle er at alle gjør en innsats for hverandre. I sum tjener hele gruppa på det, sier Rølvåg.

Men bare én kan stikke av med seieren og borgerbrevet. Det avgjøres i en konkurranseuke helt sist i sesongen, der deltakerne får bryne seg på en rekke oppgaver og kunnskap de skal ha tilegnet seg gjennom sesongen.