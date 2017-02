Flørtet med damene på Troneshaugen

Det rykket i rockefoten til de fleste da Kjell Elvis, eller Kjell Henning Bjørnestad som han egentlig heter, gjestet Troneshaugen i Sigerfjord torsdag.

Han flørtet med publikum, delte ut kyss og klemmer til damene, mens han oppfordret til allsang på klassikere som Love me tender, Blue suede shoes og In the ghetto.

Kjell Elvis er, ifølge Wikipedia, den eneste fulltids profesjonelle Elvis-imitatoren i Skandinavia. Han er flere ganger kåret til beste Elvis-imitator.

– Nå må du ikke svime av nå. Kjenner du hjertet mitt banke? spør Kjell Elvis damene på første rad, før han deler ut nok et kyss på kinnet.

Og publikum var storfornøyde.

– Vi har kjørt arrangementer med Frank Sinatra-tema, og med italiensk tema før, men denne gangen tenkte vi på Elvis, sier leder for Sortland frivilligsentral, Unni Glad, etter konserten.

Hun var storfornøyd med valutaen for pengene frivilligsentralen har brukt på dette.

– Dette var helmaks! Han har en unik måte å få kontakt med folk på. Dette er ikke bare et show, sier Glad.

Se video øverst i saken.