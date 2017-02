Ungdommer fra hele regionen spiller vårkonsert sammen

10. mars er det igjen klart for Kulturuka i Sortland, og Mona Dahl i komiteen er fornøyd.

– Dette er en storstilt dugnad, og det er mange lag og foreninger som bidrar. Det er mye som skjer av kultur i Sortland til vanlig også, men denne uka blir det rene festivalstemningen, sier hun.

Musikksamarbeid

Et av arrangementene er vårkonserten med unge musikere, som er en del av kulturskolesamarbeidet Musam. Der møtes femten unge elever fra kulturskolene i Vesterålen og musikklinja ved Sortland videregående, med jevnlige mellomrom gjennom skoleåret. Der får de undervisning i hovedinstrumentet sitt, samspill og musikkteori.

Unge musikkinteresserte får tilbud om å lære mer Musikkinteressert ungdom i Vesterålen får også i år et fordypningstilbud i musikk. Nå nærmer det seg søknadsfrist.

Kunst og kultur

Årets utgave er den tredje i rekken. Enn så lenge er det kun musikkelevene som deltar. Under vårkonserten i Møysalen skal de spille forskjellig type sjangrer og musikk.

Kulturuka byr ellers på et bredt program, med mye musikk og utstillinger.

Det hele åpner med Lykkentreff barnehages tradisjonsrike Æ e mæ-utstilling på Miscela kaffebar. Andre utstillingger er Liv Laga på Kunstnerhuset, miniutstilling av Gunn Vottestad i Galleri Vesterålen, og «Is, ild og jord» av Ingunn Moen Reinsnes og Mikael Gaunitz i Galleri Ariblå.

Av konserter kan vi blant annet nevne korkonsert med Paletten, showkonsert med Sortland musikkforening, t-dans med Nils Olavs kvartett og konsert med Ann-Iren Hansen fra Øksnes.

– Det blir konserter for alle målgrupper, sier Mona Dahl.

Deler ut priser

To priser skal deles ut under Kulturuka. Kulturprisen, som deles ut av Sortland kommune, skal deles ut under Vesterålen storband sin Duke Ellington-konsert i Sortland kirke.

Under Åpent hus i Sortlandshallen, skal Åpent hus-prisen deles ut. Den går til én eller flere ungdommer som har utmerket seg med sitt engasjement for ungdom og Åpent hus.

Moret seg med å klatre på bruskasser Det var som vanlig full rulle under Åpent hus i Sortlandshallen fredag. Denne gangen var tilbudet utvidet med halsbrekkende og høytsvevende aktiviteter.

Åpent hus arrangeres hver fredag i Sortlandshallen, men arrangementene under Kulturuka er, ifølge fritidsleder Øystein Bjørstad Lindbeck, de desidert mest besøkte gjennom året.

– I år blir det blant annet demonstrasjon av bueskyting, samt at det blir bruskasseklatring, som er en fast tradisjon, sier han.

Familiedag i Bjørklundparken: - En fantastisk dag Søndg arrangerte Bjørklundparkens venner og Kulturuka familiedag i Bjørklundparken på Sortland. Med helklaff på været ble det en særdeles trivelig dag.

Det blir også en del utendørsarrangement i løpet av uka. Den ene søndagen blir det familiedag med hundekjøring hos Sortlnad villmarkssenter. Den andre blir det den tradisjonsrike familiedagen i Bjørklundparken.

Under Vinter-Kleiva blir det aktiviteter både ute og inne, i tillegg til utstillere, og ikke minst revy, inne i bygdehuset.

– Revyen blir nok artig. Det blir Farmen-Laila live, lokker Tim Challman.