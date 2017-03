CC Cowboys til Vesterålen

Rockebandet CC Cowboys holder seg stadig like aktuelle, og er blant de mest profilerte norske artister i radio- og konsertsammenheng.

Siden slutten av 80-tallet har CC Cowboys gitt ut et tosifret antall album, som alle har oppnådd gode omtaler og salgstall. Det melder Hurtigrutens hus i en pressemelding.

Spellemenn

Gruppa fikk spellemannspris for debutalbumet «Blodsbrødre» i 1990, og frem til 1998 tilførte de med jevne mellomrom sterke tilskudd til diskografien. CC Cowboys tok så en pause noen år, hvor Grønneberg gav ut to soloalbum.

I 2002 var de tilbake med delvis ny besetning; Jørn Christensen, gitar og Per Vestaby, bass. Agne Sæther på trommer har vært med hele veien. men fortsatt med Magnus Grønnebergs vokal og låtskriving som en sentral del av bandets identitet.

– Andre fellestrekk med den forrige konstellasjonen av CC Cowboys var bandets ubestridte rykte som et av Norges mest hardtarbeidende liveband, som leverer varene uansett om de spiller for tre hundre eller tre tusen mennesker, sier konstituert daglig leder ved Hurtigrutens hus, Kjetil Johnsen i pressemeldinga.

Stort repertoar

De siste sommerne har CC Cowboys spilt en rekke konserter rundt omkring i Norge, og med sin rikholdige diskografi trenger ikke Magnus Grønneberg være redd for å ha lite materiale å ta av.

– Det er vel snarere et luksusproblem, at vi nesten har for mye å ta av. Selvfølgelig er det noen låter vi føler vi må spille, fordi publikum forventer det. Det er alltid noen som ønsker å høre for eksempel «Tigergutt», og da har vi ikke tenkt å skuffe dem. Når vi drar på turné skal vi underholde publikum og oppfylle ønskene deres, ikke være sære på hva vi spiller. Det kan vi være i studio. Samtidig vil det alltid være store muligheter for at vi legger inn en og annen overraskelse, sier Grønneberg i pressemeldingen.