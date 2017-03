Disse gikk videre fra UKM

Lørdag kveld startet årets UKM. Forestillingen var innledende runde av det som er en nasjonal konkurranse. Først konkurreres det lokalt i kommunene, deretter på regionalt fylkesnivå, før det tilslutt er ca. 30 kandidater som får være med i den avsluttende UKM festivalen. Grunnet få deltakere hadde Stokmarknes slått seg sammen med Sortland. Arrangørstaben bestod av ungdommer fra Sortland, som hadde jobbet i flere måneder for å få til et godt show. Et UKM arrangement består ikke bare av unge artister. Ungdommen har ansvaret for hele arrangementet, inkludert det produksjonstekniske. Og både artister og crew leverte varene.

Kvelden ble ledet av konferansierene Henne Sofie Gangstø, Stein Fyhn Nilsen og Sandra Buschmann. De ledet publikum gjennom kvelden med humor og entusiasme.

Årets deltakere kunne by på både dans, vakker musikk, filmer og bilder. Alt ble tatt vel imot med applaus fra et begeistret publikum.

UKM Norge skriver på sine nettsider at UKM handler om å ha det gøy, lære, og møte andre mennesker som holder på med det samme som deg. Årets deltakere viser at de liker å stå på scene og de viser at de behersker dette.

Disse gikk videre til den regionale mønstringen:



Thea Blokhus fra Sortland - Animasjon.

The Bends fra Sortland - Funk rock, alternative rock.

Kristine Davidsen Nergaard fra Sortland - Pop.

Siren Hansen fra Sortland - Pop



I tillegg til å sende fire stykker til den regionale mønstringen kunne juryen gi en av deltakerne en hederspris. Denne var det bandet "Wright Flyer" fra Sortland som vant. De fikk ikke bare en hederspris, men de får også spille inn en musikkvideo.



Vil du se vinnerne fra Sortland og fra andre kommuner kan du komme 18. mars på kulturfabrikken. Da er det duket for den regionale mønstringen.