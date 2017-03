YES og Stokmarknes Mandskor imponerte

Når man er i selskap av to som er til sammen 140 år gamle, pleier det ikke å bli så livat. Unntaket var i Hadsel kirke da 40-årsjubilant Ytre Eidsfjord Sanglag og 100-årsjubilant Stokmarknes Mandskor inviterte til konsert. For med stødig regi, vakker sang og livlig sangvalg, imponerte jubliantene stort.

Un­der ledelse av di­ri­gent Stei­nar Ska­gen, gjen­nom­før­te 100-år­in­gen Stok­mark­nes Mands­kor før­s­te del av kon­ser­ten.

Vak­kert

Ve­te­ra­ne­ne fra Eids­fjord im­po­ner­te også. Di­ri­gent Jan­ni­ke Sara Hansen le­det ko­ret gjen­nom reportoaret på en flott måte, med god hjelp av or­ga­nist Met­te Dyr­nes.

Fel­les­kor

Til slutt var det tid for fel­les­kor med beg­ge ko­re­ne. Her kom også den lek­ne de­len av kon­ser­ten inn med «Gods gonna set this world on fire».

Tri­ve­lig

Den drøye ti­men kon­ser­ten var­te var god re­gis­sert og de to ko­re­ne vir­ket å ha for­be­redt seg godt til det som var en tri­ve­lig og flott kon­sert i de fine ram­me­ne en har for en kon­sert i Had­sel kir­ke.

100-år­in­gen Stok­mark­nes Mands­kor skal i høst fei­re sine år på or­dent­lig vis, der­med var kan­skje den­ne kon­ser­ten bare en for­smak på ko­rets ka­pa­si­tet. Det er med and­re ord gode grun­ner til å gle­de seg til fle­re kon­ser­ter med ju­bi­lan­ten i lø­pet av 2017.

Se video fra konserten i videovinduet øverst i saken.