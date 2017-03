MGP-aktuelle Ammunition til Fæsterålen

I en toppsak på NRK P2s nyhetssending ble det erklært at rock selger ikke, spilles ikke, og det er svært få nye artister som driver med rock. Det skriver Fæsterålen i en pressemelding.

Det synes Åge Sten og resten av gutta i Ammunition er sludder og vås, og akter å vekke Norge med knallhard rock. I bandet spiller fagtunge musikere som tidligere TNT-bassist Victor Cito Borge, og svenskene Erik Mårtensson og Magnus Ulfstedt fra band som Eclipse og W.E.T. Med fra Wig Wam er Lasse Finbråthen, mens Jon Pettersen har spilt Queen-show med Sten Nilsen.

Skal sjokkere Vesterålen våken

De er på et oppdrag for å vekke Norge, og starter allerede til helga med deltakelse i Melodi Grand Prix. Men i august ankommer de Fæsterålen for å vekke vesterålingene fra den elektroniske komaen. Det ble storveis jubel i bandet da kontrakten ble signert.

De har, ifølge pressemeldingen, nemlig hørt gjetord fra andre band om at publikum tar helt av på Fæsterålen, og de lover å levere så det koker:

- Nå blir det "mer rock’n’roll og mindre Barbie doll. Ting kommer til å bli knust", lover Åge Sten Nilsen.

Festivalsjef Stein Inge Pedersen er fornøyd.

- Åge Sten Nilsen er vel uten tvil en av Norges beste vokalister, og det tror jeg nok absolutt at folk vil få høre på Fæsterålen, sier Pedersen.

Gleder seg

Bandet lover liv på Fæsterålen.

- De storgleder seg til å bli med i det ærefulle galleriet av artister som har spilt for vesterålinger på Fæsterålen, sier festivalsjefen.

- Fæsterålen blir faktisk en av svært få festivaler vi gjør i år, og to av bandmedlemmene må flys inn fra London - siste etappe i småfly for å stå på scenen på Fæsterålen. Vi lover at det blir en festkveld, sier Åge Sten Nilsen i pressemeldingen.